Наш стадіон мали реконструювати до 2025 року. Усе цвіло, а зараз усе просто знищили, - футболіст "Шахтаря", який грав в оренді за "Маріуполь"
Футболіст "Шахтаря", який виступав на правах оренди за "Маріуполь", Дмитро Топалов впевнений, що місто вдасться повернути та відбудувати
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Чесно, дуже боляче дивитись, адже Маріуполь, Волноваха – моя батьківщина. Батькам довелося переїхати, мені довелося переїхати, і невідомо, коли ми туди знову потрапимо. Але сподіваємось на нашу перемогу і на те, що ми повернемося, все відбудуємо і все буде добре. За той час, що я граю в "Маріуполі", місто процвітало: будувалися парки, хокейна арена. Наш стадіон мали реконструювати до 2025 року. Усе цвіло, а зараз усе просто знищили", - сказав Дмитро Топалов.
Контракт 24-річного півзахисника належить "Шахтарю". Гравець виступав на правах оренди за "Маріуполь" з 2019 року. В цьому сезоні зіграв 19 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.
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