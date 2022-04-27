Наш стадіон мали реконструювати до 2025 року. Усе цвіло, а зараз усе просто знищили, - футболіст "Шахтаря", який грав в оренді за "Маріуполь"

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



"Чесно, дуже боляче дивитись, адже Маріуполь, Волноваха – моя батьківщина. Батькам довелося переїхати, мені довелося переїхати, і невідомо, коли ми туди знову потрапимо. Але сподіваємось на нашу перемогу і на те, що ми повернемося, все відбудуємо і все буде добре. За той час, що я граю в "Маріуполі", місто процвітало: будувалися парки, хокейна арена. Наш стадіон мали реконструювати до 2025 року. Усе цвіло, а зараз усе просто знищили", - сказав Дмитро Топалов.



Контракт 24-річного півзахисника належить "Шахтарю". Гравець виступав на правах оренди за "Маріуполь" з 2019 року. В цьому сезоні зіграв 19 матчів, забив 3 голи та віддав 3 асисти.

10 квітня колишній воротар донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов назвав росіян "ви*лядками" за ті злочини, які вони коять в Україні.

20 квітня Худжамов назвав матерів російських окупантів "свиноматками".

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