Свиноматки, які народжують під алкоголем, - ексголкіпер "Шахтаря" висловився про матерів російських окупантів
Колишній воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Рустам Худжамов назвав матерів російських окупантів "свиноматками"
Про це Худжамов сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі "Денисов Time. Війна".
За словами воротаря, в Україні свині і собаки живуть краще ніж росіяни в 200-300 км від Москви.
"Ви бачили їх жінок? Це свиноматки. Вони під дією алкоголю народжують дітей, які до нас приходять зараз. Вони пишаються ракетами у своїй країні, бл*ха-муха. Я очікував цього, тому що вони дикуни повні. Якщо подивитися, як в 200-300 км від Москви живуть люди - це просто пиз**ць. У нас свині краще живуть. У мене собака краще живе, ніж люди там", - висловився Рустам Худжамов.
39-річний Рустам Худжамов зараз тренує воротарів у житомирському клубі першої ліги "Полісся". Він є вихованцем "Динамо", а у 2008 - 2012 та 2014 - 2015 роках грав у "Шахтарі". Провів 136 матчів за "Маріуполь".
- 10 квітня колишній воротар донецького "Шахтаря" та "Маріуполя" Рустам Худжамов назвав росіян "ви*лядками" за ті злочини, які вони коять в Україні.
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