Наш тил - це весь цивілізований світ, - військовий експерт Катков

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Якщо будуть потрібні електростанції - вони будуть, якщо будуть потрібні локомотиви - будуть локомотиви, комбайни. Для нас тил - це вся цивілізована Європа, весь цивілізований світ - це наш тил. В цьому забігу економік України та РФ буде та сама історія, як у порівнянні економік під час Другої Світової війни. Економіка всього цивілізованого світу проти економіки Третього Рейху, яка була замкнута на самому собі", - наголосив Катков.

Також військовий експерт додав, що зараз необхідно формування повноцінних бригад. З необхідною кількістю танків, артилерії. реактивних систем залпового вогню.

"Це залежить від того, наскільки швидко буде працювати ленд-ліз та наскільки швидко ми будемо опановувати техніку. Хлопцям, які зараз знаходяться на передовій потрібно не тільки підсилення, їм потрібна ротація. Люди виснажуються воювати - це величезна складна робота воювати кожен день, та випробування психіки людини. Тому треба думати про те, щоб було три повноцінних армії, які будуть воювати на ротаційній основі", - підкреслив Катков.

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