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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Наша артилерія знищила 15 гелікоптерів окупанта, ЗСУ відбивають населені пункти, - Костенко про ситуацію на Миколаївщині
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Наша артилерія знищила 15 гелікоптерів окупанта, ЗСУ відбивають населені пункти, - Костенко про ситуацію на Миколаївщині

15 березня, 2022 вiвторок
18:33
війна з Росією ворожі вертольоти

Боєць територіальної оборони, народний депутат Роман Костенко розповів про ситуацію в Миколаївській області

Нардеп зробив це в ефірі Еспресо.TV. 

"На Миколаївщині російському противнику нанесено втрати за останніми даними ворог втратив багато гелікоптерів – більше 15 було знищено нашою артилерією. Була знищена також жива сила та інша техніка. Сьогодні наші Збройні сили просуваються і звільняють населені пункти у Миколаївській області, які до цього були захоплені противником", - зазначив Костенко.

На його думку, РФ не має пріоритету в повітрі, адже українська ППО та Військово-повітряні сили тримають небо над Україною і противник не може так вільно літати, як це було в Сирії.

"Росіяни бояться літати, вони постійно збиваються нашими системами ППО. Але дійсно, кількість літаків РФ переважає, вони мають крилаті ракети, які завдають ударів по інфраструктурі та цивільним обʼєктам", - зауважив Костенко.

Боєць ТрО додав, якщо НАТО не хоче закривати небо над Україною, то хай нададуть нам сили і засоби робити це самим, щоби ми самі могли битися.

  • Нагадаємо, Артем Семеніхін розповів про намагання російських орків окупувати Конотоп і взяти місто під свій контроль.
  • На Херсонщині зникло уже два журналіста - Олег Батурін та Сергій Цигипа не виходили на звʼязок з 12 березня.

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ППО
Миколаївська область
Роман Костенко
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