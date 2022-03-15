На Херсонщині зникло уже двоє журналістів: рідні розповіли подробиці

Про це повідомляє Суспільне.

12 березня у Каховці пропав безвісти журналіст херсонської газети "Новий день" Олег Батурін. Востаннє із журналістом спілкувався його колега Іван Антипенко у день зникнення.

"Олег сказав, що близько 16 години він йтиме на зустріч, але без деталей. З того часу зв’язку з ним не було", - розповів він.



Також за його словами, Олег Батурін знав багато людей як журналіст з багаторічним досвідом та не приховував свою проукраїнську політичну позицію.

"У нього на ФБ чіткі і зрозумілі месиджі стосовно того, хто ворог, що відбувається", - сказав Іван Антипенко.

Олег Батурін записався до місцевого громадського формування, виходив на патрулювання вулиць, охороняв місто від мародерів.

"Я знаю, що росіяни його затримали, він у них. Його затримали разом з Сергієм Цигипою чи окремо", - розповів журналіст.

Журналіст з Нової Каховки Сергій Цигіпа у свою чергу зник вранці 12 березня. Його дружина Олена розповіла, що він разом з собакою мав віднести продукти до її мами. На блокпосту через Північнокримський канал його зупинили і довго щось перевіряли. Про це телефоном їй розповіли місцеві.



Пізніше Олена знайшла собаку на подвірʼї виконкому. Військові про затримання чоловіка нічого не розповіли.

"Ніхто зі мною не зв’язувався, чекаємо, може, будуть якісь умови. Можливо, щось він фотографував. Він кожний день багато викладав інформації на своїй сторінці у Facebook. Він багато писав щодня по 4-5 статей, всі патріотичного характеру, давали інформацію, де хто розташований, які бої ведуться, що робиться, він вів інформаційну війну", - сказала Олена.



Дружина зниклого журналіста припускає, що затримання чоловіка пов’язане з його активною громадянською позицією і журналістською діяльністю.