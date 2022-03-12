У Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст, - ІМІ
Олег Батурин сьогодні, 12 березня, близько 16.00 вийшов на зустріч після телефонного дзвінка від знайомого і так і не повернувся додому.
Про це повідомляє регіональний представник Інституту масової інформації з посиланням на дружину зниклого репортера газети "Новий день", інформує Еспресо.TV.
За словами дружини Олега Батурина, приблизно о 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біла автостанції, яка знаходиться неподалік будинку журналіста.
"Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся", - розповіла вона.
За повідомлення у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.
Нагадаємо, у Каховці на постійній основі немає російських військових, зате окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.
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