У Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст, - ІМІ

Про це повідомляє регіональний представник Інституту масової інформації з посиланням на дружину зниклого репортера газети "Новий день", інформує Еспресо.TV.

За словами дружини Олега Батурина, приблизно о 16:00 йому зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біла автостанції, яка знаходиться неподалік будинку журналіста.

"Десь о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон та документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин. Але не повернувся", - розповіла вона.

За повідомлення у місцевих чатах, приблизно о 16:50 біля автостанції помітили російських військових.

Нагадаємо, у Каховці на постійній основі немає російських військових, зате окуповано сусіднє місто Нова Каховка. Там є спроба створити військово-цивільну адміністрацію, підконтрольну росіянам.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що російські окупанти готуються створити Херсонську народну республіку.

Дмитро Кулеба закликав до нових санкцій проти Росії, якщо вона проведе на Херсонщині псевдо референдум щодо утворення ХНР.

Депутати Жерсонської облради зібрались на позачергове засідання і виступили проти створення псевдо республіки.

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