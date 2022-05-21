Про це він заявив у інтерв'ю каналам телемарафону.

За його словами, важливо максимально зберегти життя українських військових. При цьому тимчасово окуповані території України ворогу не віддадуть.

"Не потрібно бути жадібними на цей час, попри те, що це не до кінця справедливо. Наша держава точно все поверне. Ніхто просто так нічого не віддає, але є земля, де вони (росіяни, - ред.) зайшли й окупували, а є земля, де вони вкопувались, але успіху не мають", - наголосив президент.

На його думку, є території, де окупанти закріпились достатньо міцно, тому вихід на лінію, яка була до 24 лютого - це вже перемога. Території України, які нині тимчасово окуповані, повернуться, але за це потрібно заплатити велику ціну.

"Ми зламали хребет найбільшої або однієї з найсильніших армій світу. І психологічно ми це зробили також. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років", - додав Зеленський.

При цьому він наголосив, що потрібно розуміти цінність кожного кроку відвоювання українських територій, яка вимірюється життями людей.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками війни Україні доведеться сідати за стіл переговорів із Росією. За словами Зеленського, на початку свого президентського терміну, він вірив, що досягти порозуміння з Росією вдасться за столом переговорів, але цього зробити не вдалося. Проте він додав, що попри повномасштабну війну до перемовин доведеться повертатися.

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