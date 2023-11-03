"Наше вивчення триває": у ГУР розповіли про нові дрони ворога

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Насамперед ми констатуємо, що масового використання їх на фронті поки що не було. Інформація про так звані "Виріб-53" та "Виріб-54" уточнюється. Але що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі - це дискусійне питання. Треба додатково встановлювати цю інформацію", - розповів представник ГУР.

Він сказав, що існує деяка інформація з російських медіа, але, звичайно, на неї не можна покладатися.

"Наше вивчення триває. Одначе, ми констатуємо, що видозмінені, удосконалені "Ланцети" агресором застосовуються. І це завжди додатковий фактор ризику",- додав Юсов.

Розвідник наголосив, що "Виріб-54" - це дрон-камікадзе, який російська пропаганда представляє як спрощену і дешевшу версію "Шахеда-136". Назва "Італмас" виникла від торгового центру, де здійснюється монтаж і виробництво цих БПЛА.