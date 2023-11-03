"Наше вивчення триває": у ГУР розповіли про нові дрони ворога
Росія нещодавно представила нові дрони "Виріб-53", який має бути удосконаленим "Ланцетом" зі здатністю самостійно визначати ціль, та "Виріб-54" - так званий "Італмас" чи, як їх ще називають, "газонокосарки". Проте їх активне застосування на лінії фронту поки не зафіксовано
Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Насамперед ми констатуємо, що масового використання їх на фронті поки що не було. Інформація про так звані "Виріб-53" та "Виріб-54" уточнюється. Але що стосується їхніх здатностей щодо автоматичного коригування, наведення і розпізнавання цілі - це дискусійне питання. Треба додатково встановлювати цю інформацію", - розповів представник ГУР.
Він сказав, що існує деяка інформація з російських медіа, але, звичайно, на неї не можна покладатися.
"Наше вивчення триває. Одначе, ми констатуємо, що видозмінені, удосконалені "Ланцети" агресором застосовуються. І це завжди додатковий фактор ризику",- додав Юсов.
Розвідник наголосив, що "Виріб-54" - це дрон-камікадзе, який російська пропаганда представляє як спрощену і дешевшу версію "Шахеда-136". Назва "Італмас" виникла від торгового центру, де здійснюється монтаж і виробництво цих БПЛА.
- Водночас Україна не стоїть на місці. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що вони розширили свою кампанію проти Росії, використовуючи безпілотники та ракети для атак на військові та економічні цілі.
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