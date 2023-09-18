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"Ми хочемо вивести РФ із зони комфорту", - Буданов про нову тактику безпілотників

18 вересня, 2023 понедiлок
13:17
Війна з Росією FPV-дрон KH-S7

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна розширила свою кампанію проти Росії, використовуючи безпілотники та ракети для атак на військові та економічні цілі

Про це Буданов розповів в інтерв'ю The Economist.

Очільник розвідки наголосив, що минулого тижня світ побачив нові можливості України, завдяки серії ударів ракетами та безпілотниками по кораблях, підводному човні та ППО в Криму.

"Безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій. Дрони не бояться цього, їх не шкода", - сказав Буданов.

За даними керівника ГУР, одним зі способів, яким Україна протидіє Росії, є використання безпілотників для досягнення трьох ключових завдань:

  • знищити російські засоби ППО;
  • паралізувати російські військові транспортні засоби та літаки;
  • і завдати удару по російських військових промислових об’єктах, як це сталося, коли безпілотник вразив завод виготовлення ракетного палива у Тверському районі, північніше від Москви. 

"Ми хочемо вивести їх із зони комфорту", - заявив Буданов.

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Генерал-лейтенант Буданов не згоден з тим, що нова ударна здатність призведе до ескалації, або ставить Україну в ролі агресора. Він стверджує, що його сили дотримуються правил війни. Він також каже, що в Росії не було жодної жертви серед мирних жителів. Це показує свідомий вибір України, це не питання можливостей.

Іншою метою є психологічна, сіяти тривогу серед громадян і зірвати звичайні економічні процеси в Росії. Наприклад, великі аеропорти в Санкт-Петербурзі та Москві часто залишаються закритими.

"Ніхто не вірить, що Великобританія або Сполучені Штати були агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", - додав очільник української розвідки.

Буданов каже, що ядерні загрози - це вигадки тих, хто підтримує російську сторону. Війна була: "абсолютно звичайною війною... від використання підводних човнів до використання стратегічної авіації".

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28 серпня міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку українських безпілотників літакового типу по об'єктах Брянської та Московської областей та їх збиття. Наче два БпЛА було знищено над Брянською областю. Про знищення ще одного дрона в Люберецькому районі Московської області заявляв мер Москви. Про постраждалих та руйнування не йшлося. А Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих мешканців писав, що дрон нібито був збитий за 5 км від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля, що розташований у Люберцях.

У ніч вівторка, з 29 на 30 серпня, у Росії відбулася імовірно наймасштабніша атака безпілотників – відразу в шести областях, у якій РФ звинуватила Україну. Тоді повідомлялося, що російська ППО нібито спрацювала у Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській, Псковській та Орловській областях. Загалом же не тільки ніч на 30 серпня була неспокійною в Росії, безпілотники продовжували бриніти над російськими містами упродовж тижня.

Вранці четверга, 31 серпня Міноборони РФ вкотре звинуватило Україну в атаці безпілотника по Московській області. Згодом такі ж самі обвинувачення надійшли тільки про Брянську область. Російська влада повідомляла, що безпілотник начебто знищили над територією Воскресенського району Московської області. Натомість мер Москви Собянін зауважив, що дрон летів у напрямку Москви. Повідомлялося про затримки рейсів у трьох аеропортах столиці РФ –  "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". У перших двох влада нібито оголосила про режим "Ковер", який згодом скасували. 

У п'ятницю, 1 вересня, росіяни знову заявили, що безпілотники нібито атакували російський Курчатов і летіли на Москву. Про атаку раніше написали губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт та мер Москви Сергій Собянін. Губернатор Брянської області Роман Старовойт заявив, що зранку Курчатов атакували два українські безпілотники. Він додав, що нібито є пошкодження адмінбудівлі та будинку. Крім того, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Однак в ГУР МО назвали це брехнею, зазначивши, що у Люберцях (Московська область) після атаки БПЛА сталася пожежа на заводі внаслідок прильоту, там виготовляють електроніку для ракет. Крім того, вранці п'ятниці в московських аеропортах знову був введений режим "Килим".

За словами начальниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, у ніч на 2 вересня росіянам знову примарилась "атака невідомими безпілотниками" на Кримський міст. Насправді ж окупанти таким чином намагаються напружувати ситуацію. 

Британська розвідка проаналізувала атаки дронів на території РФ та оцінила роботу російської ППО. Протягом серпня 2023 року територію Росії 25 разів атакували безпілотні летальні апарати. Більшість з дронів досягли своїх цілей. Це свідчить про труднощі у російській ППО.

12 вересня у тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області українські дрони-камікадзе атакували "відділ паспортизації" та радіокомунікаційний пункт зв’язку. 

Україна
Росія
військові
російська армія
ГУР
Міністр оборони України
Кирило Буданов
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