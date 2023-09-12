ГУР "привітало" дронами окупантів з так званого МВС РФ в Енергодарі

Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка разом із місцевим рухом опору привітали окупантів з "Днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".

"Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що унаслідок ураження дронів у приміщенні виникла пожежа, на місце прибули екіпажі швидкої. Практично одночасно на технічному поверсі 14-поверхової будівлі ГУР уразило радіокомунікаційний пункт зв’язку російських загарбників.

Також "подарунок" від української розвідки отримали офіцери окупаційного війська, які розмістились у двох захоплених котеджах на околиці міста Енергодар.

Нині кількість поранених і загиблих рашистів уточнюється. Розвідка наголошує, що мирне населення не постраждало.

Що відомо про "бавовну" в Енергодарі

18 серпня пролунав вибух на нараді керівників окупаційної поліції у тимчасово окупованому Енергодарі. Унаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська Республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.

Уранці 28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав вибух в імпровізованій казармі кадировців, писали в ГУР.