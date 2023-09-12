ГУР "привітало" дронами окупантів з так званого МВС РФ в Енергодарі
У тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області українські дрони-камікадзе атакували "відділ паспортизації" та радіокомунікаційний пункт зв’язку
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Розвідка разом із місцевим рухом опору привітали окупантів з "Днем підрозділів з питань міграції системи МВС РФ".
"Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що унаслідок ураження дронів у приміщенні виникла пожежа, на місце прибули екіпажі швидкої. Практично одночасно на технічному поверсі 14-поверхової будівлі ГУР уразило радіокомунікаційний пункт зв’язку російських загарбників.
Також "подарунок" від української розвідки отримали офіцери окупаційного війська, які розмістились у двох захоплених котеджах на околиці міста Енергодар.
Нині кількість поранених і загиблих рашистів уточнюється. Розвідка наголошує, що мирне населення не постраждало.
Що відомо про "бавовну" в Енергодарі
18 серпня пролунав вибух на нараді керівників окупаційної поліції у тимчасово окупованому Енергодарі. Унаслідок цього чисельні поранення отримали: начальник міського відділу полковник МВС Росії Чесанов Павло Валерійович (Чуваська Республіка), його заступник з оперативної роботи, керівник слідчого відділу, начальник чергової частини та керівники низки підрозділів.
Уранці 28 серпня в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області пролунав вибух в імпровізованій казармі кадировців, писали в ГУР.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.18
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе