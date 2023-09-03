Найуспішніша атака дронів по Росії, "бавовна" у Пскові й небезпека для Кримського моста: де вибухало у ворога впродовж тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях в тижневому огляді Еспресо.

Паралельні атаки на Москву та Брянськ, пожежа на заводі та режим "Килим" в аеропортах

Фото: Андрій Воробйов у телеграм

Зокрема, під ранок понеділка, 28 серпня міністерство оборони РФ заявило про нібито атаку українських безпілотників літакового типу по об'єктах Брянської та Московської областей та їх збиття. Наче два БПлА було знищено над Брянською областю. Про знищення ще одного дрона в Люберецькому районі Московської області заявляв мер Москви. Про постраждалих та руйнування не йшлося. А Телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих мешканців писав, що дрон нібито був збитий за 5 км від Московського вертолітного заводу імені Михайла Міля, що розташований у Люберцях.

Вранці четверга, 31 серпня Міноборони РФ вкотре звинуватило Україну в атаці безпілотника по Московській області. Згодом такі ж самі обвинувачення надійшли тільки про Брянську область. Російська влада повідомляла, що безпілотник начебто знищили над територією Воскресенського району Московської області. Натомість мер Москви Собянін зауважив, що дрон летів у напрямку Москви. Повідомлялося про затримки рейсів у трьох аеропортах столиці РФ – "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". У перших двох влада нібито оголосила про режим "Ковер", який згодом скасували.

У п'ятницю, 1 вересня, росіяни знову заявили, що безпілотники нібито атакували російський Курчатов і летіли на Москву. Про атаку раніше написали губернатор Брянської області РФ Роман Старовойт та мер Москви Сергій Собянін. Губернатор Брянської області Роман Старовойт заявив, що зранку Курчатов атакували два українські безпілотники. Він додав, що нібито є пошкодження адмінбудівлі та будинку. Крім того, мер Москви Сергій Собянін повідомив, що поруч із Люберцями припинено чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Однак в ГУР МО назвали це брехнею, зазначивши, що у Люберцях (Московська область) після атаки БПЛА сталася пожежа на заводі внаслідок прильоту, там виготовляють електроніку для ракет. Крім того, вранці п'ятниці в московських аеропортах знову був введений режим "Килим".

Упродовж тижня влада Московської області декілька разів заявляла про безпілотники в регіоні, які нібито збивала ППО. Через часті атаки перебої в роботі зазнавали столичні аеропорти, в області горів електронний завод. Паралельно з атаками на Москву про дронові атаки повідомляла влада Брянської області.

До речі, через атаки дронів, які стали частішими, представники малої авіації постали перед труднощами під час польотів у Підмосков'ї, оскільки там почали глушити сигнал GPS, і тепер пілоти змушені шукати нові способи орієнтуватися під час польотів.

А російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що питала військових РФ, чому безпілотники долітають до Москви, на що їй відповіли, що тоді ППО безупинно стрілятиме по птахах.

Наймасштабніша атака дронів в Росії та знищені вантажні літаки у Пскові

Фото: Скрін GUR

Міністерство оборони Росії заявило, що вранці 29 серпня над Тульською областю були знищені безпілотники. Крім того, удень ще один дрон був нібито збитий над акваторією Чорного моря.

Повідомлялося, що у ніч на 30 серпня засобами ППО нібито збито 3 українських БПлА над територією Брянської області – вранці Росія звинуватила Україну в атаці двома безпілотниками по телевежі у Брянській області, також там повідомили про вибух у будівлі управління Слідчого комітету РФ. Повторна атака у Брянській області сталася вже ввечері 30 серпня. Там ППО нібито знищила два українських безпілотники.

Тієї ж ночі ще по одному безпілотнику ППО наче "посадили" над Орловською, Калузькою та Рязанською областями.

Разом з тим, в ніч на 30 серпня російська ППО, за словами міноборони терористів, збила безпілотник над територією Рузького району Московської області.

Чи не найбільше постраждав російський Псков, де місцеві скаржилися на пожежу та гучні звуки в районі аеродрому, а також автоматні черги. Згодом повідомлялося, що у ніч на 30 серпня Псков атакували 10-12 дронів, які нібито відбивали засобами ППО та стрілецькою зброєю. Крім того, там зайнялася пожежа на площі 300 кв. м, горів резервуар з паливом. Її вдалося загасити лише за кілька годин. Рейси з аеродрому скасовували до четверга, 31 серпня.

Міноборони РФ змовчало про атаку БПлА на Псковському аеродромі, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох вантажних літаків Іл-76. Як згодом стало відомо, внаслідок атаки було у Пскові було пошкоджено 4 важкі військово-транспортні літаки Іл-76. А місцева влада заявила про роботу ППО.

Чергова боротьба з невідомим об'єктом у небі над Псковом продовжилася у ніч з 31 серпня на 1 вересня. Губернатор області Михайло Ведерніков повідомляв, нібито працює ППО, й об'єкт намагаються нейтралізувати.

Крім того, у п'ятницю, 1 вересня, російське Міноборони заявило, що Україна начебто щонайменше двічі запустила дрони на територію РФ у Бєлгородській області. Спершу, як заявляв губернатор Вячеслав Гладков, у Корочанському районі та Яковлівському міському окрузі нібито спрацювала система ППО й знищила 2 повітряні цілі. Під час другої атаки, за версією терористичного міністерства, нібито було перехоплено ще один український БПлА.

Вранці неділі, 3 вересня, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков знову заявив, що Збройні Сили України атакували регіон, внаслідок чого начебто зруйновано будинки. Під обстріл ЗСУ потрапило селище Уразово Валуйського міського округу. Постарждалих внаслідок ймовірної атаки немає.

Атаки в Криму та встановлені окупантами баржі для захисту Кримського моста

У ніч вівторка, з 29 на 30 серпня, у Росії відбулася імовірно наймасштабніша атака безпілотників – відразу в шести областях, у якій РФ звинуватила Україну. Тоді повідомлялося, що російська ППО нібито спрацювала у Московській, Рязанській, Калузькій, Брянській, Псковській та Орловській областях. Загалом же не тільки ніч на 30 серпня була неспокійною в Росії, безпілотники продовжували бриніти над російськими містами упродовж тижня.

Фото: Партизанський рух "Атеш"

У понеділок, 28 серпня міноборони РФ заявило, що нібито над територією тимчасово окупованого Криму ППО збила два українські розвідувальні дрони на півночі та заході півострова

У ніч на 30 серпня, під час наймасштабнішої атаки в Росії, призначений окупантами "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про нібито атаку безпілотників з Чорного моря.

Вже ввечері середи, 30 серпня, російська ППО нібито збила крилату ракету над тимчасово окупованим Кримом. Від уламків ракети нібито загорілась трава в полі, на місці працювали співробітники МНС.

У суботу в Росії заявили, що у ніч на 2 вересня було здійснено чергову атаку морськими безпілотниками на Кримський міст напівзанурювальним безекіпажним катером. За інформацією окупантів, морський безпілотник було "вчасно виявлено та знищено" в акваторії Чорного моря. Згодом повідомлялося про ще дві атаки "безпілотними катерами", і в обох випадках дрони нібито було знищено. Однак рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито.

Окупанти в Криму заявляли про збиття дронів та ракет. А через панічний страх втратити Кримський міст встановили баржі, щоб захистити його від атак морськими безпілотниками.

Зазначимо, що 30 серпня з допомогою супутникових знімків стало відомо, що російські окупанти встановили баржі для захисту Кримського моста від морських дронів. Їх встановили на південь від Кримського моста, на глибині 2-4 метри, імовірно, їх просто частково затопили. російські окупанти заборонили власникам маломірних суден виходити в море на відстань більш як 1 кілометр від порту Федосії, що в тимчасово окупованому Криму. Таким чином, окупанти відреагували на успішні враження російських об’єктів у регіоні.

Думки експертів

Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни, йдеться у звіті ISW.

Ударом дронами по аеропорту Пскова було знищене річне виробництво літаків Іл-76 для ВС РФ. Як розповів головний редактор Defense Express Олег Катков, що після ударів дронами по аеропорту Пскова було виведено з ладу 5,5% від загальної кількості літаків Іл-76 у РФ.

Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що росіяни використовують транспортну авіацію для перекидання особового складу, сил, засобів й озброєння.

Разом з тим, військовий експерт Іван Киричевський зауважив, що росіяни більшість систем ППО стягнули на лінію фронту, тому для українців складається унікальна ситуація, щоб результативно прокладати маршрути для дронів. Щодо безпілотників, які летіли на Псков, то російська ППО на радіолокаторах не побачила, тому і вдалося накрити такий важливий стратегічний об'єкт у РФ.

"На мою думку, дрони до Пскова залітали не через територію Білорусі, а обійшли ламаним маршрутом, такою собі змійкою, і це були саме дрони-камікадзе. На території Білорусі є дуже багато білоруської ППО, яка об'єднана в єдину систему так званої союзної держави. Відповідно, не можна вважати, що територія Білорусі, там де могли літати наші дрони, для російських зенітників суцільна біла пляма. До того ж більшість систем ППО росіяни стягнули, щоб прикривати свої війська поблизу лінії фронту", - прокоментував військовий експерт Defence Express.

У Зеленського заявили, що кількість ударів БПЛА по Росії буде зростати, а нещодавні такі атаки свідчать про те, що війна в Україні поступово переноситься на територію РФ.

Крім того, Зеленський заявив про "дотискання" РФ в Криму. "Політично дотиснути" від президента можна розшифрувати як те, що з Криму просто потрібно зробити острів. Тоді політичне рішення РФ буде найбільш реальним, вважає колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Тобто йдеться про переривання ланцюжків постачань озброєнь, техніки та особового складу до Криму.

Британська розвідка повідомила, що Росія використовує фізичний бар'єр, ППО та низку інших засобів для захисту Кримського мосту, сподіваючись захистити його від нових українських атак. Разом з тим ВМС порадили росіянам для того, щоб надійно захистити Кримський міст, який вони незаконно побудували, затопити усі свої судна Чорноморського флоту. Так вони також збережуть життя своїх військових.

За словами начальниці Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, у ніч на 2 вересня росіянам знову примарилась "атака невідомими безпілотниками" на Кримський міст. Насправді ж окупанти таким чином намагаються напружувати ситуацію.