"Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю", - Зеленський про створення ТСК
Парламентську комісію по контролю за використанням західної зброї створено, щоби зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів й тих, хто їм допомагає в Україні
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України.
"Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу Президента Андрія Єрмака про створення спеціальної комісії для контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери. До складу комісії увійшли представники всіх фракцій і груп парламенту.
Я хочу підкреслити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі з цього приводу не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів й тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю", - йдеться у зверненні.
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