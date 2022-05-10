Наші серця не мають кордонів. Ми віддані підтримці України, - Джилл Байден
Перша леді США доктор Джилл Байден повідомила про завершення свого турне до Європи, охопленої відголосками російської війни, підкресливши, що везе у своєму серці історії про сім’ї українських біженців, а також відданість підтримці України
Про це вона написала в понеділок у своєму твітері.
"Я повертаюся додому, до Сполучених Штатів, й везу із собою історії матерів та дітей, яких я зустріла", - зауважила дружина президента Сполучених Штатів.
При цьому вона навела слова однієї румунської матері: "Наші серця не мають кордонів".
У цьому зв’язку Джилл Байден підкреслила: "Ми віддані підтримці України, українського народу, наших союзників і партнерів".
- Дружина президента США відвідала Ужгород 8 травня, зокрема, побувала в школі, де розселили переселенців.
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