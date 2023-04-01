"Наші вже поруч". На мітингу в Молдові Додон закликав "з Росією дружити"

Копію звернення розмістив у фейсбуці очільник асоціації Михайло Багас.

Мітинг з виступом Додона проводився на підтримку кандидата на посаду башкана (керівника) Гагаузії, автономії на півдні Молдови, Григорія Узуна.

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"Ми, етнічні українці, які мешкають на території Молдови, глибоко обурені подібними заявами колишнього президента Ігоря Додона. Вважаємо, що фразою "Наші вже близько" пан Додон відкрито заявляє про російські війська, які варварсько напали на суверенну Україну. Пан Додон відкрито заявляє про підтримку війни та закликає російську армію напасти на незалежну Молдову", - йдеться у заяві.

Тож Асоціація українців Молдови вимагає порушити проти Додона кримінальну справу.

Уривок з цитованого виступу Додона наводить кишинівський портал Newsmaker.

"Я впевнений, що потрібно з Росією дружити. Не проти Європи. Без Росії ми не виживемо, бо нам потрібний той ринок, дешева солярка для сільгоспвиробників. Нам потрібен дешевий газ та електроенергія, бо інакше ніяк. Ось чому хочу вас попросити: не опускайте руки. Все буде добре, прорвемося", - сказав Додон.

"Наші вже поруч. Ось тут", - додав він, простягнувши руку вперед.