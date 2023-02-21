Наші захисники потребують прилад нічного бачення. Аби ефективно виявляти ворога, як в день так і вночі, орієнтуватися на місцевості та пересуватися з високою швидкістю. Військові на сході, а там зараз дуже гаряче, тож прилад потрібен терміново.

Вартує — 150 000 грн.

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