Наші захисники потребують прилад нічного бачення
Ведуча телеканалу Еспресо Ірина Коваль відкрила збір для військових 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України
Наші захисники потребують прилад нічного бачення. Аби ефективно виявляти ворога, як в день так і вночі, орієнтуватися на місцевості та пересуватися з високою швидкістю. Військові на сході, а там зараз дуже гаряче, тож прилад потрібен терміново.
Вартує — 150 000 грн.
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