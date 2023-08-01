Настав час перенести війну на територію Росії, - генерал-майор СБУ Ягун
Генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун вважає, що удари по території Російської Федерації будуть тільки збільшуватись
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Те, що ми маємо перенести війну на територію ворога, було зрозуміло для військових ще з 2014 року. Можливо частина українського політикуму вважала інакше, але в ЗСУ чудово розуміли, що рано чи пізно це станеться. Валерій Залужний не даремно ж говорив про те, що ворога потрібно знищувати і на його території. Саме тому зараз вже немає ніяких барʼєрів щодо проведення операцій на території РФ", - пояснив Ягун.
Генерал-майор СБУ наголосив, що історія з вибухами на території РФ буде тільки набирати обертів.
"Удари по території РФ зараз мають більше психологічний ефект. Шкода, але зараз ми не можемо досягти того ефекту, якого б ми хотіли. Однак слід розуміти, що все тільки починається. Ми демонструємо присутність. Це набагато важливіше на даному етапі війни. Тому я б не радив москвичам не радив розслаблятись. Я думаю, що Москва не останнє місто, яке будуть атакувати", - додав він.
- Вночі, 30 липня, столицю Росії атакували безпілотники, які начебто збила ППО. Руйнувань зазнала будівля бізнес-центру "Москва-Сіті", де розташовуються офіси декількох міністерств РФ.
- У ніч на 1 серпня відбулася чергова атака безпілотників на Москву – один з дронів влучив у вежу Москва-Сіті, міноборони РФ звинувачує Україну
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.55
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе