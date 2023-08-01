Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Те, що ми маємо перенести війну на територію ворога, було зрозуміло для військових ще з 2014 року. Можливо частина українського політикуму вважала інакше, але в ЗСУ чудово розуміли, що рано чи пізно це станеться. Валерій Залужний не даремно ж говорив про те, що ворога потрібно знищувати і на його території. Саме тому зараз вже немає ніяких барʼєрів щодо проведення операцій на території РФ", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ наголосив, що історія з вибухами на території РФ буде тільки набирати обертів.

"Удари по території РФ зараз мають більше психологічний ефект. Шкода, але зараз ми не можемо досягти того ефекту, якого б ми хотіли. Однак слід розуміти, що все тільки починається. Ми демонструємо присутність. Це набагато важливіше на даному етапі війни. Тому я б не радив москвичам не радив розслаблятись. Я думаю, що Москва не останнє місто, яке будуть атакувати", - додав він.