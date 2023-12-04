Наступ майже по всій лінії фронту: депутат облради Лишенко про активізацію окупантів на Запоріжжі
Армія РФ активізувалась у Запорізькій області. Наступ відбувається майже по всій лінії фронту
Про це повідомив депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко в етері телеканалу "Еспресо".
"Майже по всій лінії зіткнення ворог пішов у наступи. За повідомленнями Генштабу ЗСУ, щоденно відбувається близько 12 спроб наступу на Роботине. Зі слів бійців, це фактично одна атака, яка триває постійно. Лише інколи окупанти застосовують кілька заходів. Відповідно, це виснажує лінію оборони", - розповів Лишенко.
За його словами, застосування авіації по лінії зіткнення в Запоріжжі спостерігається постійно. Сьогодні ворог майже не використовував авіацію. Однак, нещодавно армія РФ масовано атакувала населений пункт Василівського району Запорізької області.
"Був обстріл населеного пункту Василівського району поблизу лінії розмежування. Ворог зараз дуже сильно активізувався по території Запорізької області", - додав він.
- 4 грудня, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що російські війська вчергове масовано обстріляли один з населених пунктів Василівського району Запорізької області. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. Росіяни атакували з артилерії та РСЗВ, також застосували КАБи.
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