Наступ окупантів на Лисичанськ і Сєвєродонецьк: 13 людей загинуло, зруйновано понад 60 будинків за добу
На Луганщині від російських обстрілів 19 травня загинуло 13 людей, знищено понад 60 будинків, а також є поранені
Про це в телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни наступають на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. За день в нас 12 загиблих в Сєвєродонецьку, ще один – у Гірській громаді. Руйнуються й вигорають будинки", - наголосив він.
У Нирковому знищено п'ять житлових господарств поспіль, у Золотому - шість, по три - у Рубіжному та Врубівці. У Тошківці через бойові дії неможливо підрахувати пошкодження.
Штурм росіянами Сєвєродонецька був безуспішним, і вони, зазнавши втрат, відступили.
"Втім, наслідки наступу жителі міста відчули: загиблі та поранені люди, зруйновані щонайменше п’ять багатоповерхівок. Не краща ситуація й в Лисичанську та містах, що поряд. Так, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську - 14, в Привіллі - 17", - зауважив Сергій Гайдай.
На фронті українські військові за добу відбили 14 російських атак, знищили вісім танків, 14 одиниць бойової броньованої техніки та шість - автомобільної техніки окупантів. Також ППО збила безпілотник "Орлан-10".
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