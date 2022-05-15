Наступ Росії провалюється, Україна може виграти цю війну, - Столтенберг

Про це повідомляє Sky News.

За словами Столтенберга, наступ агресора провалюється, Росія не змогла взяти Київ та Харків, а її операція на Донбасі сповільнилася.

"Війна Росії в Україні йде не так, як планувала Москва. Їм не вдалося взяти Київ. Вони відступають від Харкова, і їхній головний наступ на Донбасі застопорився. Росія не досягає своїх стратегічних цілей. Путін хотів завдати поразки Україні, зруйнувати НАТО та розділити Північну Америку і Європу. Але Україна стоїть, НАТО сильніше, ніж будь-коли, Європа та Північна Америка міцно поєднані. Україна може виграти цю війну", - сказав Столтенберг.

15 травня екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що у Москві усвідомлюють реальність військової поразки РФ в Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що аби перемогти Росію цього року Україні потрібні реальне нафтове ембарго, танки, літаки та артилерія.

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