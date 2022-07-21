Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На сьогодні потенціал російських військ вичерпано. Використання далекобійних систем враження ЗСУ нівелює ту тактику, яку раніше використовували росіяни, - значне використання артилерії. Ба більше, якби HIMARS прийшли до нас на кілька тижнів раніше, нам не довелося б здавати Сєверодонецьк. Збільшення кількості HIMARS дає змогу інакше побудувати оборону для захисту Словʼянська, Краматорська і Бахмута", - зазначив Згурець.

Військовий експерт додав, що наразі росіяни не мають успіхів у просуванні.

"Росіяни намагаються захопити Словʼянськ і Краматорськ, але ці бажання далекі від реальності. Спроби висунутися далі від Ізюму в напрямку Словʼянська чи пробитися поблизу Сіверського Донця успіху не мають. Умовно успішне просування до Бахмута також не змінює картину поля бою", - зауважив Сергій Згурець.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 21 липня на Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії, щоб створити умови для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. На окремих напрямках задіяв диверсійно-розвідувальні групи й удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій.

Окупанти 20 липня двічі вдарили по Луганщині ракетами, 4 рази артилерією, 5 - мінометами, а також вели танковий наступ.

На Донеччині 20-21 липня росіяни вбили одну людину, поранили 5, обстріляли дві школи, будинок і машинобудівні заводи. Місцевих просять евакуюватись.

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