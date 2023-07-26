Про це сказала Галина Гайоха, сестра бійця батальйону Айдар Ігоря Гайохи в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вчора відбулася перша спроба провести судилище. Хлопців й дівчат привезли й удали, що ніби у них є захист. Пред'явили їм фейкові статті, фейкові звинувачення, не згадуючи, що вони військовополонені. Продовжили затримання під вартою до 18 листопада. На 15 серпня призначили нове слухання, де знову показово будуть засуджувати за те, що вони захищали свою Батьківщину, бо майже усі луганчани й дончани. Невідомо чому їх тримають, невідомо, що їм пред'являють, але вони за ґратами", - підкреслила Гайоха.

Сестра бійця також додала, що її брат потрапив у полон 26 березня 2022 року.

"Він потрапив не з поля бою, а з лікарні, де його переховували цивільні особи, як жертву автотрощі, бо він був поламаний й побитий. З 3-го березня його переховували й намагалися врятувати, але хтось його здав. Коли Ігор повернеться, він розповість, хто саме його здав. Його здали й забрали у полон, не давши можливості лікуватися", - наголосила Гайоха.

У вівторок, 25 липня, у Росії пройшло судилище над 18 бійцями батальйону "Айдар" - їм інкримінують "зміну конституційного ладу" терористичної "ДНР". Так званий суд продовжив арешт до 13 листопада.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на "суд", який пройшов 25 липня над бійцями українського батальйону "Айдар" у РФ, та заявив, що "світ має реагувати на ганебні судилища"





