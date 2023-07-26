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"Світ має реагувати на ганебні судилища": Лубінець про "процес" над бійцями батальйону "Айдар" у РФ

26 липня, 2023 середа
13:57
Війна з Росією

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на "суд", який пройшов 25 липня над бійцями українського батальйону "Айдар" у РФ, та заявив, що "світ має реагувати на ганебні судилища"

Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Він наголосив, що це судилище підтверджує всьому світу, що "Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю".

"Це ті люди, які не вторгались на чужі території, а лише боролись за свою свободу, державу, сім’ю і життя. Світ має реагувати на такі ганебні судилища захисників України. Адже очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території", - пише Лубінець.

Він також нагадав, що подібне судилище - чергове грубе порушення загарбниками Женевської конвенції. Омбудсмен також стверджує, що подібне "криваве справедливе правосуддя" Росія здійснює над тими, кого не змогли залякати й зламати.

  • У вівторок, 25 липня, у Росії пройшло судилище над 18 бійцями батальйону "Айдар" - їм інкримінують "зміну конституційного ладу" терористичної "ДНР". Так званий суд продовжив арешт до 13 листопада.
Росія
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