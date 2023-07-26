Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Він наголосив, що це судилище підтверджує всьому світу, що "Росія робить злочинців із тих, хто боронив рідну землю".

"Це ті люди, які не вторгались на чужі території, а лише боролись за свою свободу, державу, сім’ю і життя. Світ має реагувати на такі ганебні судилища захисників України. Адже очевидно для всіх, що на лаві підсудних мають опинитися не ті, хто захищається, а ті, хто зі зброєю в руках прийшов на чужі території", - пише Лубінець.

Він також нагадав, що подібне судилище - чергове грубе порушення загарбниками Женевської конвенції. Омбудсмен також стверджує, що подібне "криваве справедливе правосуддя" Росія здійснює над тими, кого не змогли залякати й зламати.