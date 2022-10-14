Про це він повідомив у телеграмі.

На засіданні розглянули ситуацію на оперативних напрямках та обговорили ймовірні дії агресора найближчим часом. Також запланували наступні кроки зі звільнення тимчасово окупованих територій України.

Крім того, під час засідання обговорили питання удосконалення схеми безперебійного постачання озброєння українському війську та підготовку його до зими, а також питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

"Кожного дня стаємо міцнішими, кожного дня наближаємося до перемоги!" - зазначив Зеленський.

14 жовтня Зеленський звернувся до захисників і захисниць України та привітав їх зі святом.