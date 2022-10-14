Відповідне відео з'явилося в мережі.

"Українську землю намагалися захопити й поневолити. Український народ намагалися підкорити й знищити. І тисячу років тому, і у ХХ столітті. Але сюди приходять українці. Тут розмірковують про нашу історію. Тут звучить українська мова. Тут стоїть капличка, споруджена за ескізом Шевченка.

Були різні періоди, різні загрози. Але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники й захисниці. Це наш народ, який б’ється за своє право на життя. На Русі. На Січі. У часи національно-визвольних змагань. Проти нацистської окупації. І проти рашистів", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що наші воїни здолають ворога.

"Це буде перемога всього нашого народу. Це буде перемога Збройних сил України. Наших Сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ і артилерії. Це буде перемога наших Повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів. Це буде перемога наших Військово-Морських сил, наших морських піхотинців. Наших Десантно-штурмових військ. Нашої розвідки. Сил спеціальних операцій. Служби безпеки України. Це буде перемога прикордонників, Національної гвардії, Національної поліції, тероборони, зв’язківців. Це буде перемога кожного й кожної", – наголосив президент України.

Зеленський наголосив, що ми не віддамо наші території - Київ, Запоріжжя, Одесу, Дніпро й Миколаїв, Кривий Ріг, Нікополь, Хмельницький, Львів, Вінницю, Херсон, Донецьк і Луганськ, Житомирщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину та Крим.

"Народ, який перемагає терор. Мільйони людей, які кожен на своєму місці наближають вирішальний день – день перемоги. День перемоги у війні за нашу свободу. У війні за незалежність для всіх наших людей в усіх куточках України.

Світ з нами. Найбільше, ніж будь-коли в нашій історії. Зокрема й це робить нас найсильнішими, ніж будь-коли. Але, так само як і будь-коли у нашій історії, майбутнє залежить від конкретних людей.

Від тих, хто прямо зараз в окопах і на бойових постах. Сини, брати й батьки. Дочки, сестри й матері", – ствердив Зеленський.

Президент висловив подяку всім українцям, які наближають нашу перемогу в боротьбі з російськими окупантами.

"За тобою Український Воїне, – мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, Воїне, в окопі – вся наша держава, усе, що в нас є і таке дороге для нас. З тобою – майбутнє дітей. Золото перемог наших спортсменів. Наша поезія, мистецтво, наука. З тобою – Софія і Палац Потоцьких. Наша Хортиця й наша Лавра. Поруч із тобою – наша Сотня Небесна. І повага наша, наша віра й наша любов. Бо держава наша – то є матір для всіх захисників і захисниць.

Дякуємо всім, хто бився за Україну в минулому. І всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І всім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди найбільше хотів одного – волі. Для себе й для своїх дітей. Для нашої культури.

Я вітаю з Днем захисників і захисниць України! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці!

З Днем Українського козацтва! Слава всім нашим героям! Слава всім, хто воює, працює й допомагає! Слава Україні!", - додав президент.

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