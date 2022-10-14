English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство "Українский воїне, знаю, що тобі дуже важко, та ти наближаєш перемогу": Зеленський привітав з Днем захисників і захисниць України

"Українский воїне, знаю, що тобі дуже важко, та ти наближаєш перемогу": Зеленський привітав з Днем захисників і захисниць України

14 жовтня, 2022 п'ятниця
09:51
Суспільство ЗСУ тримають оборону

Президент України Володимир Зеленський звернувся та привітав захисників і захисниць нашої країни

Відповідне відео з'явилося в мережі.

"Українську землю намагалися захопити й поневолити. Український народ намагалися підкорити й знищити. І тисячу років тому, і у ХХ столітті. Але сюди приходять українці. Тут розмірковують про нашу історію. Тут звучить українська мова. Тут стоїть капличка, споруджена за ескізом Шевченка. 

Були різні періоди, різні загрози. Але Україна вистояла. Причина одна – це наші захисники й захисниці. Це наш народ, який б’ється за своє право на життя. На Русі. На Січі. У часи національно-визвольних змагань. Проти нацистської окупації. І проти рашистів", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що наші воїни здолають ворога.

"Це буде перемога всього нашого народу. Це буде перемога Збройних сил України. Наших Сухопутних військ, піхоти, танкістів, ракетних військ і артилерії. Це буде перемога наших Повітряних сил, наших зенітників, наших операторів дронів. Це буде перемога наших Військово-Морських сил, наших морських піхотинців. Наших Десантно-штурмових військ. Нашої розвідки. Сил спеціальних операцій. Служби безпеки України. Це буде перемога прикордонників, Національної гвардії, Національної поліції, тероборони, зв’язківців. Це буде перемога кожного й кожної", – наголосив президент України.

Зеленський наголосив, що ми не віддамо наші території - Київ, Запоріжжя, Одесу, Дніпро й Миколаїв, Кривий Ріг, Нікополь, Хмельницький, Львів, Вінницю, Херсон, Донецьк і Луганськ, Житомирщину, Сумщину, Чернігівщину, Харківщину та Крим. 

"Народ, який перемагає терор. Мільйони людей, які кожен на своєму місці наближають вирішальний день – день перемоги. День перемоги у війні за нашу свободу. У війні за незалежність для всіх наших людей в усіх куточках України.

Світ з нами. Найбільше, ніж будь-коли в нашій історії. Зокрема й це робить нас найсильнішими, ніж будь-коли. Але, так само як і будь-коли у нашій історії, майбутнє залежить від конкретних людей.
Від тих, хто прямо зараз в окопах і на бойових постах. Сини, брати й батьки. Дочки, сестри й матері", – ствердив Зеленський.

Президент висловив подяку всім українцям, які наближають нашу перемогу в боротьбі з російськими окупантами.

"За тобою Український Воїне, – мільйони людей, які точно знають, заради чого живуть. З тобою, Воїне, в окопі – вся наша держава, усе, що в нас є і таке дороге для нас. З тобою – майбутнє дітей. Золото перемог наших спортсменів. Наша поезія, мистецтво, наука. З тобою – Софія і Палац Потоцьких. Наша Хортиця й наша Лавра. Поруч із тобою – наша Сотня Небесна. І повага наша, наша віра й наша любов. Бо держава наша – то є матір для всіх захисників і захисниць.

Дякуємо всім, хто бився за Україну в минулому. І всім, хто б’ється за неї тепер. Усім, хто перемагав тоді. І всім, хто неодмінно переможе зараз. Переможе так, що це увінчає успіхом боротьбу багатьох поколінь нашого народу. Народу, який завжди найбільше хотів одного – волі. Для себе й для своїх дітей. Для нашої культури.

Я вітаю з Днем захисників і захисниць України! Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці! 
З Днем Українського козацтва! Слава всім нашим героям! Слава всім, хто воює, працює й допомагає! Слава Україні!", - додав президент.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

СБУ
Президент України
військові
ЗСУ
поліція
ССО
війна з Росією
Держприкордонслужба
ВМСУ
Нацгвардiя
Військові новини
Володимир Зеленський
територіальна оборона
Читайте також:
На фото: Альона Дірксен
12 жовтня, 2022 середа
Росіянка, яка живе в Німеччині, закликала Путіна бомбити Дрезден через протести на підтримку України
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
13 жовтня, 2022 четвер
Голосування на Генасамблеї ООН показало ворогів і тих, хто зрадив дружбу з Україною
Журналіста Михайла Ткача на пішоходному переході збив автомобіль
13 жовтня, 2022 четвер
Журналіста Михайла Ткача, який проводив розслідування про вуличні перегони, на пішохідному переході збив автомобіль
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.12
    Купівля 40.12
    Продаж 40.84
  • EUR
    Купівля 38.32
    Продаж 39.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
14 жовтня
10:26
Валерій Залужний
Поховали міф про непереможність армії РФ. Залужний привітав з Днем захисників та захисниць України потужним відео
10:26
Браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного
Українці збирають 100 млн грн на "ловця іранських дронів": можна виграти браслет з металу Азовсталі з підписом Залужного та допомогти армії
10:14
"Дуже гарна новина - у Криму бавовна": Alyona Alyona та paashee випустили пісню про анексований півострів
10:04
OPINION
Віктор Каспрук
"Героїчна гнучкість" Ірану - співучасть у російських воєнних злочинах
09:46
На відео:Надія Бабкіна в Маріупольському драматичному театрі
Путіністка Бабкіна приїхала у розбомблений Росією театр у Маріуполі та заявила, що він завжди був російським
09:33
окупанти орки війська рф
Війська РФ з початку липня змогли захопити лише два села, - британська розвідка
09:29
Втрати окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 64,3 тис. окупантів, 2521 танк і 1199 безпілотників
09:17
Ексклюзив
В ніч на 14 жовтня знищено шість ворожих дронів-камікадзе над південними регіонами, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
09:00
діти війна жертви
В Україні від російських обстрілів загинуло 423 дитини з початку повномасштабної війни
09:00
Огляд
На фото: кадр з фільму "Максим Оса"
Козаки без шароварщини та південнокорейський романтичний трилер: що дивитись на вихідних
08:54
Контрнаступ ЗСУ
Україна вже наступного тижня може відвоювати Херсон, - Financial Times
08:51
Ексклюзив
Ізюм після загарбників
Ізюм не зовсім готовий до зими, людям пропонують добровільну евакуацію, - заступник міського голови
08:23
гаубиця FH-70
ЗСУ знищили понад 19 районів зосередження окупантів, 5 крилатих ракет та 9 БПЛА
08:19
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти використовують ЗАЕС як базу для розміщення особового складу, - Генштаб
08:00
OPINION
Микола Княжицький
Сьогодні українці стали обраним народом, а українські воїни - лицарями світла, лицарями Богородиці
07:57
Над Дніпропетровщиною ППО збила чотири дрони-камікадзе, утім окупантам вдалося обстріляти область, є постраждалий
07:43
погода осінь
Туман, мінлива хмарність, але тепло: погода в Україні сьогодні
07:42
Естонія
Естонія вважає, що умовою для переговорів України з РФ має стати згода на компенсацію збитків унаслідок війни
07:20
Оновлено
Запоріжжя
Росія атакує Запоріжжя: три влучання ракетами С300 в об’єкти інфраструктури
07:00
Ваш щоденний подвиг назавжди залишиться взірцем любові до країни, - Костянтин Жеваго привітав українців з Днем Захисника
06:52
мобілізація рф солдати орки
У РФ почали критикувати військове командування через загибель в Україні мобілізованих, - ISW
06:30
Реджеп Таїп Ердоган
Парламент Туреччини проголосував за ув’язнення через поширення "дезінформації"
06:13
мобілізація
Білоруські ЗМІ повідомляють, що Лукашенко проводить приховану мобілізацію
05:45
"Минай" - "Металіст"
УПЛ: розклад 7-го туру чемпіонату України з футболу
05:43
Starlink
SpaceX відмовляється фінансувати послуги Starlink в Україні, - CNN
05:08
Авіація ЗСУ
Українська авіація обстріляла ППО росіян на Херсонщині
04:50
росія флот
Росія збільшила кількість ракет у Чорному морі. ОК "Південь" попереджає про загрозу
04:36
гаубиця FH-70
На південному фронті відбувся стрілецький бій між ЗСУ та ДРГ. Росіяни з втратами відступили
04:08
Українська ППО ЗСУ
ППО збила крилату ракету над Одеською областю
02:32
лукашенко з путіним
Білорусь ввела "режим контртерористичної операції"
01:52
міни
На Сумщині вантажівка наїхала на міну
01:41
Резніков: заявку України на вступ у НАТО вже обговорюють
01:21
Селище Червоне на Херсонщині
ЗСУ знищили 5 складів росіян на Херсонщині та Миколаївщині
00:53
Інфографіка
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
Ліга конференцій: який вигляд має турнірна таблиця групи "Дніпра-1" після 4-го туру
00:43
Інфографіка
"Динамо", Ліга Європи
Ліга Європи: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після 4-х поразок поспіль
00:37
Франція вперше почала постачати газ у Німеччину
Франція вперше почала постачати газ Німеччині для диверсифікації імпорту з РФ
00:25
путін путлер
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 жовтня
00:11
Вадуц - Дніпро-1, Ліга конфренцій
Довбик забив на 91-й хвилині і приніс "Дніпру-1" перемогу над "Вадуцом" у Лізі конференцій
00:11
Ангела Меркель
Меркель продовжує виправдовувати газові угоди з Росією: "Це було раціонально і дешевше, аніж СПГ"
2022, четвер
13 жовтня
23:56
Куп'янськ
На Харківщині внаслідок російських обстрілів поранено двох дітей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV