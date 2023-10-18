Наступні переговори щодо української Формули миру відбудуться на Мальті, - ЗМІ

Про це пише Європейська Правда з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що це буде третя зустріч радників, основна задача яких – домовитися про проведення Саміту миру або іншої події у багатосторонньому форматі, що має схвалити Формулу миру на основі українських пропозицій.

Перша зустріч відбулася у столиці Данії Копенгагені в червні, друга – у Джидді (Саудівська Аравія) у серпні.

"(Очільник офісу президента - ред.) Андрій Єрмак наразі планує нову зустріч радників з нацбезпеки та політичних радників на Мальті", – заявило одне з джерел ЄП.

Ще одне джерело також підтвердило досягнення домовленості щодо проведення переговорів на території держави Європейського Союзу Мальти. Очікується, що зустріч відбудеться наприкінці жовтня і триватиме два дні.

Видання додає, що наразі тривають переговори щодо точного переліку учасників.