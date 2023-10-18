Наступні переговори щодо української Формули миру відбудуться на Мальті, - ЗМІ
Україна та країни-партнери домовилися провести наступні переговори на рівні безпекових радників лідерів держав щодо української схвалення Формули миру на Мальті
Про це пише Європейська Правда з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що це буде третя зустріч радників, основна задача яких – домовитися про проведення Саміту миру або іншої події у багатосторонньому форматі, що має схвалити Формулу миру на основі українських пропозицій.
Перша зустріч відбулася у столиці Данії Копенгагені в червні, друга – у Джидді (Саудівська Аравія) у серпні.
"(Очільник офісу президента - ред.) Андрій Єрмак наразі планує нову зустріч радників з нацбезпеки та політичних радників на Мальті", – заявило одне з джерел ЄП.
Ще одне джерело також підтвердило досягнення домовленості щодо проведення переговорів на території держави Європейського Союзу Мальти. Очікується, що зустріч відбудеться наприкінці жовтня і триватиме два дні.
Видання додає, що наразі тривають переговори щодо точного переліку учасників.
- Водночас 5 жовтня Bloobmerg зазначав, що Туреччина готується прийняти третю міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.44 Купівля 37.44Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.6Продаж 40.69
- Актуальне
- Важливе