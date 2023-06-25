Про це написав голова Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм.

Голова ОП зазначає, що консультації щодо ключових принципів миру відбулися з радниками із питань національної безпеки та політичними радниками з Бразилії, Великої Британії, Данії, ЄС, Італії, Індії, Канади, Німеччини, Південної Африки, Саудівської Аравії, США, Туреччини, України, Франції та Японії.

Українська делегація розповіла про деталі запропонованої Формули миру, підкресливши, що саме вона "має стати основою для досягнення стійкого та справедливого миру для України, оскільки війна триває на нашій території".

"Радники з питань національної безпеки та політичні радники погодилися з тим, що формат консультацій є успішним, а також це гарний майданчик для продовження роботи та подальшого опрацювання питання про проведення Глобального саміту миру в майбутньому", - зазначив Єрмак.

Він додав, що учасники домовились продовжити формат консультацій.

Під час консультацій Єрмак зазначив, що зустріч радників у Копенгагені є чітким сигналом поваги до України та справедливої боротьби, підтримки територіальної цілісності нашої держави та суверенітету, що є основоположними принципами ООН, які розділяють присутні на зустрічі країни.

Крім цього, українська сторона запропонувала майданчики, які могли б стати потенційним місцем проведення Глобального саміту миру - це, зокрема, Україна та Генеральна асамблея ООН.

"Участь значної кількості країн Глобального Півдня демонструє, що в стосунках наших країн відбуваються суттєві позитивні зміни та вихід на якісно новий рівень взаємостосунків", – заявив голова ОП.

Що відомо про українську Формулу миру

У листопаді 2022 року Президент України Володимир Зеленський назвав українську Формулу миру, яка містить 10 пунктів;

Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

У своєму зверненні до учасників Міжнародної організації Франкофоніїін він закликав країни обрати бодай один елемент з Формули миру, який кожна з них може допомогти реалізувати Україні.

США та країни G7 заявили про підтримку формули миру Зеленського, адже це може бути потенційним планом закінчення війни.

У січні 2023 року МЗСУ закликало всі відповідальні держави підтримати й просувати Формулу миру, яка здатна повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світові.

У травні Зеленський висловив бажання, щоб саміт Формули миру відбувся у липні

У червні президент закликав Організацію американських держав працювати над реалізацією української Формули миру.