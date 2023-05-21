Зеленський висловив бажання, щоб саміт формули миру відбувся у липні
Саміт формули миру міг би пройти в липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів
Про це сказав президент України Володимир Зеленський на робочій сесії саміту "Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу" за участю країн G7, України та партнерів, повідомляє ЄП.
"Скоро – 500 днів повномасштабної війни, вже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль", – заявив він.
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За словами президента, цю формулу розробили так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН і щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який здатен допомогти реалізувати.
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