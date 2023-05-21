Про це Зеленський повідомив у telegram.

За його словами, з Трюдо він розмовляв про подальшу взаємодію у сфері безпеки й оборони, ситуацію на фронті, навчання українських офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER, важливість реалізації всіх пунктів української формули миру та євроатлантичну інтеграцію України.

"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України в протистоянні російській агресії. Та зараз критичний момент для нас та для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", - наголосив Зеленський.

Він окремо подякував Трюдо та Канаді за допомогу в розмінуванні територій.

Джоко Відодо президент України розповів про перебіг бойових дій в Україні.

"Акцентував увагу на обстрілі цивільної інфраструктури нашої країни. Закликав сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей. Обговорили реалізацію української формули миру", - сказав Зеленський.

Він також подякував Відодо за запрошення на саміт G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.