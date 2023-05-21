Зеленський у Японії обговорив з лідерами Канади та Індонезії українську формулу миру
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президентом Індонезії Джоко Відодо
Про це Зеленський повідомив у telegram.
За його словами, з Трюдо він розмовляв про подальшу взаємодію у сфері безпеки й оборони, ситуацію на фронті, навчання українських офіцерів у межах канадської тренувальної місії UNIFIER, важливість реалізації всіх пунктів української формули миру та євроатлантичну інтеграцію України.
"Високо ціную те, що дружня Канада є одним із лідерів підтримки України в протистоянні російській агресії. Та зараз критичний момент для нас та для всього світу, і Україна потребує посилення допомоги", - наголосив Зеленський.
Він окремо подякував Трюдо та Канаді за допомогу в розмінуванні територій.
Джоко Відодо президент України розповів про перебіг бойових дій в Україні.
"Акцентував увагу на обстрілі цивільної інфраструктури нашої країни. Закликав сприяти зусиллям України у поверненні незаконно депортованих дітей. Обговорили реалізацію української формули миру", - сказав Зеленський.
Він також подякував Відодо за запрошення на саміт G20 в листопаді 2022 року, на якому світу було представлено українську формулу миру.
- 20 травня Володимир Зеленський зустрівся на полях саміту G7 у Японії з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком та обговорив з ним "коаліцію винищувачів", а також провів переговори з прем’єрами Італії Джорджею Мелоні та Індії Нарендрою Моді, президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
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