Про це інформує 24 канал з посиланням на посла США в Україні Бріджит Брінк.

"Зараз дуже чітко зрозуміло – хто на стороні миру, а хто на боці війни. Президент Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів. Ми, США та країни G7, цей план підтримуємо, бо віримо, що це міг би бути потенційний план закінчення війни. Якраз цього понеділка Росія знову запустила 70 ракет по українських містах. Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований в плані Зеленського", – сказала Брінк.

20 листопада президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників "Групи двадцяти представив "українську формулу миру".

"Українська формула миру дуже чітка, і кожен її пункт абсолютно пропрацьований. Радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх полонених і депортованих. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Виведення російських військ і припинення бойових дій. Повернення справедливості. Протидія екоциду. Недопущення ескалації. Фіксація закінчення війни.

Кожен з цих пунктів – це конкретні рішення, те, що потрібно зробити для безпеки. Російська агресія не просто припиниться – будуть відновлені стабільність і передбачуваність для всіх у світі. Ось чому наша формула миру – це формула миру для світу. І я пропоную всім лідерам, усім сумлінним країнам обрати той елемент формули миру, який ви можете допомогти нам реалізувати", – сказав тоді президент України.

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