Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Усі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде прийнято важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішили: Бундестаг розцінює це як геноцид", - написав Кулеба.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічне рішення ухвалили депутати парламенту Румунії.