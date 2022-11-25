Наступного тижня Німеччина ухвалить "важливу резолюцію про Голодомор", - Кулеба
Німецькі депутати домовилися наступного тижня ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору
Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Усі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде прийнято важливу спільну резолюцію про Голодомор. Вирішили: Бундестаг розцінює це як геноцид", - написав Кулеба.
- 24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу. Аналогічне рішення ухвалили депутати парламенту Румунії.
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