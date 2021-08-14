Наступної неділі патріарх Варфоломій проведе літургію у Святій Софії

Початок о 9:00 в неділю, 22 серпня 2021 року, повідомляє Еспресо.TV.

"Запрошуємо духовенство і вірних до спільної молитви. Просимо враховувати заходити безпеки, які будуть вживатися", - йдеться в анонсі, оприлюдненому сьогодні Православною церквою України (ПЦУ).

Напередодні, в суботу, 21 серпня, о 10:00 відбудеться урочиста зустріч і подячна молитва (доксологія) вселенського патріарха у Михайлівському Золотоверхому соборі з нагоди прибуття в Україну.





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