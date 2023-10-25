Наступом на Авдіївку РФ прагне повернути собі ініціативу для політичного маневру. Колонка Сергія Згурця

Зараз ворог активізувався майже по всій протяжності фронту. За минулу добу кількість бойових зіткнень підскочила приблизно на третину. Всі ділянки фронту дуже складні, проте головна увага прикута до Авдіївки. Заангажованість на цьому напрямку може бути використана ЗСУ, аби знищити усі резерви, які використовує РФ.

Ситуація навколо Авдіївки

Якщо говорити про військові цілі агресора, РФ хоче покращити своє становище перед зимою, убезпечити рух по автотрасах вздовж через Донецьк. Також це стосується і руху по залізниці на відтинку Ясинувата-Донецьк. Це велика і важлива залізнична розв'язка для противника, саме для досягнення цих цілей ворог прагне перерізати наші логістичні шляхи, які ведуть до Авдіївки та спробувати оточити наші війська в Авдіївці.

Зараз штурмові дії противника йдуть за декількома напрямками. З півдня і з півночі вони намагаються оточити Авдіївку, і це чимось нагадує наступ на Бахмут. Зокрема тим, що росіяни зациклені на захопленні цього району попри втрати, які вони вже зазнали й зазнають.

Наступ окупантів

Найбільш складно зараз на півночі, де ворог тисне з Красногорівки до Степового. Ворог там активно наступає з 10 жовтня на достатньо вузькій ділянці, шириною близько 2 км. Тут було сконцентровано значні сили, це бригади 1-го корпусу "ДНР", бригади 2-ї загальновійськової армії. Сумарні втрати ворога колосальні, проте ворог продовжує наступ і на півночі ворог підійшов до залізниці. На одній із ділянок пробує пробитись в споруди коксохімічного заводу, це важливі елементи нашої лінії оборони. Сам терикон, який поруч з коксохімом перебуває у сірій зоні.

Зараз, якщо подивитися на карту, саме на Авдіївському напрямку у росіян є можливість добитися оперативного тактичного успіху. Про це повідомив капітан ЗСУ 36-ої окремої бригади морської піхоти Валерій Прозапас в етері телеканалу "Еспресо".

"Авдіївка де-факто в напівоточенні. Росіянам потрібно збити наступальний потенціал ЗСУ, тому вони кардинально посилили атаки на Авдіївку, це перший момент. Другий політичний, тому що у них давно не було вже чим пишатися і що продавати своєму населенню в якості перемоги, хоча б проміжної. У них незабаром вибори президента. Думаю, комплекс цих причин став причиною того, що вони почали стягувати сили й розпочали цю операцію в Авдіївці", - зазначив Прозапас.

За його словами, методом веденням наступальних дій окупантів будуть нескінченно м'ясні штурми, руйнування всього живого що тільки є. В наступні кілька тижнів і місяців на цьому напрямку буде дуже гаряче, тому рішення стосовно евакуації цивільних є правильним.

ЗСУ потрібно більше ресурсів та зброї, щоб перемолоти окупантів. Зупинити, послабити й знищити військову машину РФ можна лише способом прямого військового зіткнення.