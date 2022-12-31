Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати 1 січня

Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

"Першого січня 2023 року в Україні буде чути теплий запах весни. Температура повітря протягом дня становитиме березневі +8+14 градусів, у східній частині +4+9 градусів", - розповіла Діденко.

За словами синоптика, опадів першого січня майже не буде, а вітер буде рвучкий, західного напрямку.

"У Києві новорічної ночі передбачається +4+6 градусів, вдень 1-го січня до +12 градусів.

Без опадів, проте вітряно", - спрогнозувала Діденко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb