Наталя Лактіонова склала присягу нардепа від "Слуги Народу"
Наталя Лактіонова склала присягу нардепа і поповнила фракцію "Слуги Народу". Політикиня отримала мандат замість Юрія Арістова, якого раніше позбавили повноважень
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
"Наталя Лактіонова – нова депутатка від "Слуги Народу", вже склала присягу. Вона зайняла місце Арістова", - написав він.
Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. Гончаренко зазначив, що вона є сестрою помічниці президента Зеленського Марії Левченко, а та своєю чергою – дружиною колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Гогілашвілі свого часу звільнили з посади через сварку із силовиками на блокпості на Донеччині. Він обматюкав хлопців за те, що вони його не впізнали й спитали документи.
- Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, "слуга" Юрій Арістов 25 липня написав заяву про складання повноважень, оскільки стало відомо про його незаконний виїзд на відпочинок на Мальдіви.
- СБУ та ДБР провели обшуки в Арістова й виявили закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд.
- 27 липня Рада позбавила Арістова мандату.
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