Наталя Лактіонова склала присягу нардепа від "Слуги Народу"

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Наталя Лактіонова – нова депутатка від "Слуги Народу", вже склала присягу. Вона зайняла місце Арістова", - написав він.

Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. Гончаренко зазначив, що вона є сестрою помічниці президента Зеленського Марії Левченко, а та своєю чергою – дружиною колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. Гогілашвілі свого часу звільнили з посади через сварку із силовиками на блокпості на Донеччині. Він обматюкав хлопців за те, що вони його не впізнали й спитали документи.