НАТО 24 лютого прокинулося від летаргічного сну, - нардеп Чернєв

Про це він розповів в етері Еспресо.



"НАТО 100% змінюється. Альянс 24 лютого прокинувся від летаргічного сну і знову почав ставати військово-політичним союзом з акцентом на військову складову. Тому, що фактично НАТО до цього був політичним альянсом, якщо бути відвертим. А тепер збільшуються оборонні замовлення, бюджети, наземний контингент у Європі", - прокоментував голова постійної делегації України у ПА НАТО.



Єгор Чернєв додав, що спілкувався з генеральним секретарем НАТО Столтенбергом під час парламентської асамблеї, який сказав, що вже провів низку переговорів з керівниками великих оборонних концернів, щоб вони запускали нові лінії виробництва, тому що замовлення від країн-членів НАТО точно будуть не тільки у найближчі місяці, але й роки.



"НАТО розумівши, якої інтенсивності може бути війна в Європі, зараз перетворюється у справжню силу та дійсно потужний військово-політичний альянс", - зауважив Чернєв.

21 листопада, парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців

29 листопада генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг завив, що НАТО не може допустити перемоги Путіна, бо це "зробить світ іще небезпечнішим"

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