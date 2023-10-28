НАТО має бути готовим до загрози від Росії, - міноборони Німеччини

Про це сказав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Командної академії Бундесверу в Гамбурзі, передає Укрінформ.

"Ми зі свого боку як союзники, як НАТО, повинні бути готовими протистояти можливій загрозі з боку агресора в формі Росії. Ми повинні знову зміцнювати оборону країн і Альянсу після понад тридцяти років, коли цього не робилося. Знову, на жаль, вступає в дію стратегія стримування та оборони. Ми будемо готові до цього", - сказав міністр.

Він пояснив, що союзники роблять нові плани НАТО. Німеччина як член блоку, зокрема, розміщує свою бригаду в Литві. Пісторіус зазначив, що держава повинна взяти на себе міжнародне лідерство як провідний партнер.

Говорячи про допомогу Україні напередодні зими, міністр підкреслив: "Навіть якщо ситуація з безпекою в усьому світі далі погіршуватиметься, і ми будемо особливо стурбовані Ізраїлем і, відповідно, ситуацією на Близькому Сходу, ми не припинимо підтримувати Україну. Ця війна не буде забута".

Пісторус зазначив, що очікує на посилення атак РФ на критичну інфраструктуру України.