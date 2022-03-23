НАТО не відправлятиме миротворців до України, - Столтенберг

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

Таким чином генсек НАТО відреагував на запитання про ініціативу Польщі, яка запропонувала направити миротворчу місію до України.

"НАТО не бере участі в конфлікті, ми продовжуємо підтримувати Україну, але не є стороною конфлікту. НАТО не буде посилати війська до України. Важливо розуміти, що потрібно запобігти можливій війні між НАТО і Росією", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу також відмовився оцінювати можливість повторення місії в Іраку, під час якої деякі країни-учасниці НАТО сформували коаліцію, не залучаючи до неї сам Альянс.

Нагадаємо, 22 березня президент Анджей Дуда заявив про намір запропонувати НАТО сформувати миротворчий контингент для відправлення в Україну.

23 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що введення до України миротворчого контингенту НАТО призведе до прямого зіткнення РФ з Альянсом.

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