НАТО не відправлятиме миротворців до України, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відправлятиме миротворчий контингент до України
Про це Столтенберг заявив під час пресконференції у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.
Таким чином генсек НАТО відреагував на запитання про ініціативу Польщі, яка запропонувала направити миротворчу місію до України.
"НАТО не бере участі в конфлікті, ми продовжуємо підтримувати Україну, але не є стороною конфлікту. НАТО не буде посилати війська до України. Важливо розуміти, що потрібно запобігти можливій війні між НАТО і Росією", - сказав Столтенберг.
Генеральний секретар Альянсу також відмовився оцінювати можливість повторення місії в Іраку, під час якої деякі країни-учасниці НАТО сформували коаліцію, не залучаючи до неї сам Альянс.
- Нагадаємо, 22 березня президент Анджей Дуда заявив про намір запропонувати НАТО сформувати миротворчий контингент для відправлення в Україну.
- 23 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що введення до України миротворчого контингенту НАТО призведе до прямого зіткнення РФ з Альянсом.
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