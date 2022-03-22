Польща запропонує НАТО відправити миротворців в Україну

Про це повідомляє польська Kronika24, інформує Еспресо.TV

Президент Польщі в останні дні мав зустрічі з своїм колегою з Болгарії Руменом Радевим: Після цього він вирушив до Бухареста для переговорів з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. У понеділок, 21 березня, Анджей Дуда відвідав Кишинів, де зустрівся з президентом Молдови Майєю Санду.

Ці переговори – це частина ширших консультацій перед позачерговим самітом НАТО в четвер та розмови з президентом США Джо Байденом.

В цьому контексті 21 березня президент Анджей Дуда прийняв у Президентському палаці директора Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільяма Бернса. На зустрічі також був присутній посол США Марк Бжезінський.

За результатом цих зустрічей та консультацій, президент Анджей Дуда поїде на саміт НАТО в Брюсселі 24 березня і представить разом з урядом пропозицію щодо миротворчої місії в Україні.

Нагадаємо, Польща є одним з найбільших адвокатів України у ЄС та НАТО та є країною, що прийняла найбільше емігрантів з зони бойових дій. Також вона готує розпорядження про конфіскацію російських активів на користь України та додаткове оподаткування для компаній, що не йдуть з ринку Росії. Окрім цього, саме Польща, за припущеннями експертів, може стати наступною ціллю армії Росії після України.

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