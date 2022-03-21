Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Новини Ми хочемо конфіскувати російську нерухомість на польській території, - премʼєр-міністр Польщі

Ми хочемо конфіскувати російську нерухомість на польській території, - премʼєр-міністр Польщі

21 березня, 2022 понедiлок
08:43

Премʼєр-міністр Матеуш Моравєцький озвучив готовність конфісковувати майно російських підприємців на території Польщі

Про це він повідомив у своєму інтервʼю польському виданню Wprost.

Як стало відомо, уряд Руспубліки Польща має намір зустрітися з опозицією стосовно ситуації в Україні.
За словами Моравєцького, однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, що знаходиться в Польщі.
Голава уряду наголосив, що до процесу вирішення цього питання Сеймом має бути залучена опозиція.

"На зустрічі ми хотіли б підняти питання про те, як Польща може заморозити та конфіскувати російське майно, яке знаходиться в нашій країні. Є у нас трохи таких маєтків. У нас немає російських яхт. Але є якась нерухомість і є фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні взяти до уваги. У всякому разі, рішуче за це виступаємо", - стверджує Моравєцький. 

За його словами, існують певні конституційні обмеження на таку акцію, пов’язану з правами власності, а з іншого – все більше поляків не розуміють, чому, якщо італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо проводити такі дії і в Польщі.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте також:
білоруські війська
20 березня, 2022 неділя
Тривожний сигнал: в МВС заявили, що російська техніка підходить до білорусько-українського кордону
Путін
20 березня, 2022 неділя
Отруєння, хвороба, нещасний випадок: російська еліта розглядає сценарії усунення Путіна, - ГУР
20 березня, 2022 неділя
ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ Палія, - Сухопутні війська ЗСУ
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.4
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 березня
08:47
Ексклюзив
Ракетні обстріли Києва продовжуються, але в столицю ворог не зайде, - Буймістер
08:35
Ексклюзив
Роман Костенко
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
08:06
Вивозять техніку та харчі: окупанти мародерствують на тимчасово захоплених територіях і тероризують населення, – Генштаб ЗСУ
07:57
Оновлено
У Сумах стався витік аміаку на Хімпромі, травмовано працівника підприємства
07:33
У Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном, - голова Запорізької ОДА
07:15
Пропутінських республіканців у Конгресі одиниці, - сенатор США МакКоннелл
07:07
Миротворці ООН
США не виключають, що одна з країн НАТО відправить миротворців в Україну
06:37
Укренерго
Укренерго: Користуйтеся світлом, як завжди. Наша генерація виробляє достатньо електроенергії
05:51
Байден
Байден відвідає Польщу в рамках свого європейського турне
04:59
Білоруські партизани зупиняють російські поїзди та нищать техніку окупантів – радник Тихановської
04:31
Внаслідок обстрілів у Києві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі (ФОТО, ВІДЕО)
02:00
Повітряні Сили ЗСУ
За добу знищено 1 ворожий літак, 4 БпЛА та 2 крилаті ракети, - Повітряні сили ЗСУ
01:32
Словенія
Словенія поверне дипломатів у Київ
01:16
Київ, вибух
У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТЦ в Києві
01:07
Херсон
Це подвиг, який надихає всіх нас, - Зеленський про мітинги на Херсонщині проти озброєних окупантів
00:53
Володимир Зеленський
Російські пропагандисти тепер мають пояснити своєму народу, як президент України, якого звинувачують у нацизмі, виступав у Кнесеті, - Зеленський
00:34
Зеленський
Російські військові ніяк не знаходять дорогу додому. А тому наші військові допомагають їм з дорогою на суд Божий, - Зеленський
00:24
Генштаб ЗСУ
В РФ готується підґрунтя для виправдання продовження війни та створення хибної уяви щодо ефективності санкцій, - Генштаб
00:20
Міла Куніс та Ештон Кутчер
Зірки Голлівуду Ештон Кутчер та Міла Куніс зібрали $35 млн для України. Зеленський подякував їм за допомогу
00:13
Одна людина загинула внаслідок авіаудару по ТЦ в Києві, - Кличко
2022, неділя
20 березня
23:57
Барселона, чемпіонат Іспанії
"Барселона" забила 4 м'ячі і знищила "Реал" в Ель-Класико
23:50
Китай, Росія, США
Китай спростовує інформацію про надання військової допомоги Росії - лише продукти та медикаменти
23:29
Київ, вибух
У Києві пролунали вибухи
23:22
Ірина Верещук
Спрацювало 4 гумкоридори із 7, евакуювали більше 7 тисяч людей – Верещук
23:10
Маріуполь
Міноборони РФ висунула ультиматум захисникам Маріуполя, шантажуючи гуманітарними коридорами
23:09
Кривий Ріг
У нас вистачає війська і зброї. Дуже сильна мотивація та патріотизм. Ми захищатимемо Україну до кінця, - мер Кривого Рогу заявив про готовність міста до оборони
22:54
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на 21 березня
22:44
ЗСУ
З 24 лютого по 18 березня команда "Повернись живим" зібрала для війська майже 2,3 млрд грн
22:42
поранена вагітна Маріуполь
Росія вдалась до обстрілів мирних мешканців через невдачі армії РФ в Україні, - Пентагон
22:34
білоруські військові
Якщо хоча б один білоруський солдат перетне кордон з Україною, він буде знищений, - Данілов
22:18
ООС ЗСУ
Відбили 7 атак, знищили літак, вертоліт, 24 одиниці техніки та 170 "орків", - ООС
21:53
Борис Джонсон
Велика Британія посилить військову та економічну підтримку України
21:38
Джо Байден
Байден не планує візиту в Україну під час європейського турне, - речниця Білого дому
21:24
китай
Китай не постачає зброю РФ, - посол в США
21:13
ПриватБанк
Приватбанк вдруге продовжив термін регламентних робіт, розпочатих вчора
21:08
Росія завдала авіаудару по Житомирщині, постраждало троє людей
21:00
Ексклюзив
Значна маса людей покинула Київ в перші дні війни, - Васильєв
20:52
ЗРК С-400
США і Туреччина обговорюють можливість відправки в Україну С-400 в обмін на зняття санкцій, - ЗМІ
20:39
Три банки Білорусі відключили від SWIFT через санкції ЄС
20:26
У Чернігові окупанти розстріляли авто, яке везло людям воду. Двоє загиблих, - Суспільне
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV