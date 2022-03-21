Ми хочемо конфіскувати російську нерухомість на польській території, - премʼєр-міністр Польщі
Премʼєр-міністр Матеуш Моравєцький озвучив готовність конфісковувати майно російських підприємців на території Польщі
Про це він повідомив у своєму інтервʼю польському виданню Wprost.
Як стало відомо, уряд Руспубліки Польща має намір зустрітися з опозицією стосовно ситуації в Україні.
За словами Моравєцького, однією з тем, що обговорюватиметься, буде конфіскація російського майна, що знаходиться в Польщі.
Голава уряду наголосив, що до процесу вирішення цього питання Сеймом має бути залучена опозиція.
"На зустрічі ми хотіли б підняти питання про те, як Польща може заморозити та конфіскувати російське майно, яке знаходиться в нашій країні. Є у нас трохи таких маєтків. У нас немає російських яхт. Але є якась нерухомість і є фінансові активи, тобто акції компаній, які ми повинні взяти до уваги. У всякому разі, рішуче за це виступаємо", - стверджує Моравєцький.
За його словами, існують певні конституційні обмеження на таку акцію, пов’язану з правами власності, а з іншого – все більше поляків не розуміють, чому, якщо італійці конфіскують яхти російських олігархів, ми не можемо проводити такі дії і в Польщі.
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