Польща запропонувала ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією
Уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну. Цього разу вони закликали Європейський Союз ввести повну заборону на торгівлю з РФ.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає National Post.
Відомо, що Польща пропонує якомога швидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю. Моравецький вважає, що такі дії змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну.
Раніше на цьому тижні країни - члени ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти Росії. Деталі не були розкриті, але головуюча в ЄС Франція заявила, що торговий статус Росії як "країни найбільшого сприяння" буде анульований.
- Нагадаємо, Польща припинить закупівлю російського газу після закінчення у грудні діючого контракту на газ по Ямальському газопроводу.
- Також раніше повідомляли, що Польща під час саміту НАТО та зустрічі у Європейській раді представить ідею миротворчої місії в Україні.
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