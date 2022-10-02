Про це в ефірі Еспресо заявив політичний аналітик Володимир Горбач.

"В НАТО приймають через політичне рішення. Процедура вступу - це також політичне рішення. Я вважаю, що План дій для членства як формат для України морально і технічно застарів. Що ще не визріло? Це готовність Альянсу прийняти Україну як повноправного члена", - сказав він.

За словами аналітика, з боку Альянсу є готовність допомагати, підтримувати, тренувати наші збройні сили навіть на своїй території.

"НАТО готове багато чого робити, але не готове поки що воювати за Україну, її територіальну цілісність і незалежність. У випадку вступу України в НАТО доведеться воювати в разі незавершеності війни. Це головна причина, яка гальмує наше повноправне членство. Психологічна неготовність західних суспільств воювати на боці України", - підсумував Горбач.