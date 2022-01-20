НАТО проведе масштабні навчання за полярним колом з участю 35 тис. військових
У березні 2022 року 28 країн НАТО проведуть масштабні спільні військові навчання Cold Response 2022 у Норвегії за полярним колом, де буде задіяно 35 тисяч військових і двоє авіаносців
Про це повідомляють місія США при НАТО та High North News.
"Найбільші навчання НАТО за полярним колом Cold Response заплановано на початок березня. У них візьмуть участь 35 000 солдатів із 28 країн. Американський авіаносець "USS Harry S Truman" також буде задіяний у навчаннях", - йдеться у дописі американського представництва.
Навчання проведуть на півночі Норвегії за полярним колом і в Норвезькому морі. Окрім 35 тисяч військових, до них буде залучена авіація, бронетехніка, бойові кораблі, серед них два авіаносці - американський USS Harry S. Truman (CVN-75) і британський HMS Prince of Wales (CVF).
Більшість сил будуть припадати на США і Велику Британію, але до маневрів залучать основну частину всієї норвезької оборони.
У Норвегії підкреслили, що Cold Response-2022 стануть найбільшими навчаннями країни за 80 років.
Основною метою навчань є підготовка країн - союзників НАТО до можливих бойових дій та оборони в умовах півночі.
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