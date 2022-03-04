НАТО заплатить за свою слабкість, - Дмитро Кулеба
До війни український народ вважав, що НАТО - це сила, а Європейський Союз є слабким і нерішучим. А після початку війни народ побачив, що все навпаки, - зазначив глава української дипломатії.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу Рада, - інформує Еспресо.TV.
Глава зовнішньополітичного відомства України констатує: народ побачив, що Євросоюз має характер і силу, застосував безпрецедентні санкції, створив фонд для фінансування Збройних сил. "Тобто ті речі, які ніколи не можна було уявити", - аргументував Кулеба.
Водночас НАТО, на думку дипломата, не може вирішити нічого, бо в Альянсі все віддало на відкуп союзникам, тобто на рівень двосторонніх відносин між державами.
"Це та слабкість, за яку Альянс, на жаль, платитиме. На жаль, тому що зараз через цю слабкість і нерішучість постраждають українці, але ми все одно залишаємося сильними й продовжуємо працювати на двосторонньому рівні!, - зазначив глава МЗС України.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.96Продаж 32.8
- Актуальне
- Важливе