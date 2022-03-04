НАТО заплатить за свою слабкість, - Дмитро Кулеба

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі каналу Рада, - інформує Еспресо.TV.

Глава зовнішньополітичного відомства України констатує: народ побачив, що Євросоюз має характер і силу, застосував безпрецедентні санкції, створив фонд для фінансування Збройних сил. "Тобто ті речі, які ніколи не можна було уявити", - аргументував Кулеба.

Водночас НАТО, на думку дипломата, не може вирішити нічого, бо в Альянсі все віддало на відкуп союзникам, тобто на рівень двосторонніх відносин між державами.

"Це та слабкість, за яку Альянс, на жаль, платитиме. На жаль, тому що зараз через цю слабкість і нерішучість постраждають українці, але ми все одно залишаємося сильними й продовжуємо працювати на двосторонньому рівні!, - зазначив глава МЗС України.