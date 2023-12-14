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НАТО збільшив військовий бюджет 2024 року на 12% – він становитиме понад 2 млрд євро

14 грудня, 2023 четвер
03:16
Світ Єнс Столтенберг

Північноатлантичний альянс збільшив свій військовий бюджет на 2024 рік до 2,03 млрд євро, що на 12% більше, ніж минулого року

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

"На засіданні Північноатлантичної ради в середу, 13 грудня 2023 року, члени Альянсу узгодили цивільний та військовий бюджети НАТО на 2024 рік. Цивільний бюджет становить 438,1 млн євро, а військовий – 2,03 млрд євро, що на 18,2% і 12% більше, ніж у 2023 році, відповідно", - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане наголосив на тому, що збільшення та розширення використання спільного фінансування НАТО дозволяє членам Альянсу більш ефективно долати спільні виклики безпеці.

Цивільний бюджет НАТО забезпечує кошти на персонал, операційні витрати та витрати на програми штаб-квартири НАТО і її міжнародного персоналу. Військовий бюджет покриває операційні витрати штаб-квартири Командної структури НАТО, місій та операцій в усьому світі. Третім основним елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій в безпеку НАТО (NSIP), яка охоплює великі будівельні роботи та інвестиції в системи командування та управління. Граничний обсяг NSIP на 2024 рік становить 1,3 млрд євро, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

"Бюджети спільного фінансування зміцнюють НАТО, забезпечуючи основні сили і засоби, сприяючи стримуванню, обороні і оперативній сумісності, а також підтримуючи консультації і прийняття рішень на найвищому рівні. НАТО прагне забезпечувати безпеку в ефективний, прозорий і фінансово відповідальний спосіб", - повідомили у пресслужбі Альянсу.

  • На початку року у НАТО заявляли про намір зробити внесок країн у бюджет Альянсу в розмірі 2% від ВВП обов'язковим.
НАТО
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