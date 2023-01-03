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НАТО має намір зробити внесок країн у бюджет Альянсу в розмірі 2% від ВВП обов'язковим

3 січня, 2023 вiвторок
17:18
Економіка НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував переговори міністрів оборони країн-учасників з питань оборонних витрат на тлі розбіжностей, що виникли в Альянсі

Про це пише BBC.

Деякі країни наполягають на піднятті стелі внесків на оборону. Зараз він становить 2% ВВП кожної країни-члена НАТО. Цей показник був узгоджений на саміті НАТО в Уельсі у 2014 році, проте прописаний як цільовий, а не обов'язковий. Такі країни, як Канада та Бельгія, наприклад, платять до загального фонду значно менш як 2% від своїх ВВП.

Зараз деякі країни (йдеться про Польщу, Литву та Велику Британію) наполягають, щоб 2% стали обов'язковим мінімумом для всіх членів НАТО.

"Ми зустрінемося, проведемо переговори на рівні міністрів та переговори у столицях", - заявив у вівторок Єнс Столтенберг.

Він також сказав, що розраховує досягти домовленостей з цього питання не пізніше наступного саміту НАТО, запланованого на 11-12 липня у Вільнюсі.

За оцінками експертів, ініціатива європейських партнерів НАТО щодо збільшення оборонних витрат пов'язана з війною в Європі, російською загрозою та великими витратами на військову допомогу Україні.

  • Нагадаємо, 18-19 січня 2023 року в Брюсселі відбудеться засідання Вищого військового органу НАТО, Військового комітету, на якому підтримка України буде серед головних тем зустрічі.

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Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
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