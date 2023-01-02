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На засіданні Військового комітету НАТО в Брюсселі серед іншого обговорять підтримку України

2 січня, 2023 понедiлок
18:53
Світ Україна - НАТО

Вищий військовий орган НАТО, Військовий комітет, проведе засідання 18-19 січня 2023 року в Брюсселі. Серед тем зустрічі – підтримка України

Про це повідомляють на сайті НАТО.

Зустріч очолить адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету. Участь у засіданні візьмуть керівники генштабів збройних сил країн Альянсу та їхні колеги із запрошених Фінляндії та Швеції. Сесії очолять верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Каволі, а також верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації (SACT) генерал Філіп Лавінь.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету на першій сесії, 18 січня, щоб представити останні політичні цілі та обговорити виклики безпеці, з якими стикається Альянс.

Другу сесію цього дня очолить генерал Лавінь. Як зазначено в повідомленні, цю зустріч присвятять "першим спостереженнях за поточною війною в Україні та прискоренні впровадження Концепції НАТО щодо завершення бойових дій та Програми розвитку військових дій". 

Окрім того, цього дня під час зустрічей обговорять військовий потенціал і здатність НАТО захистити Альянс від нинішніх і майбутніх викликів, а генерал Каволі надасть оновлену інформацію про виконання НАТО концепції стримування та оборони євроатлантичного регіону. Ще одну сесію присвятять готовності НАТО та забезпеченню збройних сил. Її зосередять на розвитку потенціалу, військових запасах і логістиці.

19 січня відбудеться зустріч з партнерами у Міжнародних силах з підтримки миру в Косово (KFOR) – Вірменією, Австрією, Фінляндією, Ірландією, Молдовою, Швецією, Швейцарією та Україною. Також Військовий комітет обговорить небойову місію НАТО з розбудови потенціалу в Іраку зі своїми партнерами – Швецією, Фінляндією та Австралією. На порядку денному – "допомога Іраку у сприянні більшій стабільності, розбудові його інститутів безпеки та оборони та викоріненні тероризму".

На останньому засіданні Військовий комітет обговорить постійну підтримку України з боку НАТО.

  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг 1 січня в інтерв'ю BBC заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від своєї основної мети - "контролю над Україною", тож варто бути готовими "до довгого шляху"

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