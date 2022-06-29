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"НАТО, зупини російський геноцид в Україні": під час акції в Мадриді членів Альянсу закликали надати зброю Україні

29 червня, 2022 середа
23:02
Світ акція в Мадриді

Під час саміту НАТО сьогодні, 29 червня, в Мадриді провели акцію NATO, stop russian genocide in Ukraine!

Про це повідомила одна з організаторок акції, лідерка "Євромайдан Варшава" Наталія Панченко.

Під час саміту НАТО, що триває цими днями в Мадриді, учасники акції звернулися до країн-членів Північноатлантичного альянсу з закликом допомогти звільнити окуповані території України та припинити геноцид українців Росією.

Учасники акції тримали в руках таблиці, на яких було зазначено площі тимчасово окупованих Росією територій України, кількість населення міст, які перебувають в окупації, а також плакати з закликами зупинити геноцид в Україні та написами "Сильна Україна – безпека в Європі", "Росія – це терорист" та іншими.

"Наше звернення до НАТО було дуже чітким. Ми просили припинити геноцид українців надаючи нашій країні потужну сучасну зброю в необхідних обсягах. Це єдине, що сьогодні допоможе перемогти ворога.  Сучасні танки НАТО, винищувачі, більше артилерії та реактивних систем залпового вогню, системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності – своєчасне та в солідному обсязі постачання цієї зброї може запобігти загибелі та стражданням мільйонів людей. Більше того, це може запобігти смерті від голоду в бідних країнах Африки та Азії, оскільки допоможе розблокувати чорноморські порти України та транспортувати українське зерно. Все дуже просто. Потрібна лише політична воля і відповідні рішення країн-членів НАТО", – зазначила Наталія Панченко.

  • 28-30 червня у Мадриді триває саміт НАТО. Швеція і Фінляндія отримали від НАТО статус запрошених кандидатів на вступ. А Росію було визнано країною, що становить пряму загрозу для Альянсу. 
  • Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відчиненими, зокрема щодо членства України в Альянсі

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