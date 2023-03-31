Нацбанк чекає від Raiffeisen чітких кроків щодо виходу з РФ
У Національному банку України відповіли на заяву Raiffeisen Bank International щодо виходу з ринку РФ. НБУ відзначив позитивні сигнали у риториці RBI, проте наголосив, що заява не має чіткого плану
Про це ідеться у заяві НБУ.
Зазначається, що попри деякі зрушення у справі про вихід Raiffeisen Bank International з ринку РФ, ситуація вимагає чіткіших кроків.
"Заява не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації, однак може свідчити про перехід від пошуку "стратегічних варіантів майбутнього" до готовності банку до реального скорочення ділової активності в Росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення чи деконсолідації Райффайзенбанку Росія з групи", - йдеться у повідомленні.
У Національному банку сподіваються, що RBI Group вже найближчим часом докладе зусиль для реалізації зазначених ініціатив. Голова НБУ Андрій Пишний звернувся до Наглядової ради RBI перед проведенням загальних зборів та закликав групу не зволікати з рішенням щодо виходу банку з РФ.
"Він також звернув увагу на неприйнятність потенційного виходу "Райффайзенбанку" з РФ шляхом обміну активами "Райффайзенбанку" з підсанкційним "Сбєрбанком" в Австрії", - додали в Нацбанку.
Як зазначається, Нацбанк продовжить уважно стежити за діяльністю банків, які мають чинні дочірні структури в РФ, та надалі порушуватиме питання присутності міжнародних банків на російському ринку в комунікації з санкційними регуляторами країн-партнерів.
- Наприкінці січня вартість акцій банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) знизилася на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, що належить російській дочці RBI.
- 24 березня Європейський центральний банк (ЄЦБ) вимагав від австрійського банку Raiffeisen Bank International покинути ринок Росії.
- 30 березня у Raiffeisen Bank заявили про план продажу бізнесу в РФ або відокремлення від нього.
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