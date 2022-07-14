Нацбанк пояснив зростання курсу долара панічними настроями та "картковим туризмом"
Національний банк України пояснив, що зростання готівкового курсу валют повʼязане з панічними настроями населення та "картковим туризмом" спекулянтів
Про це розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій Економічній правді.
За словами заступника голови НБУ, суттєве зростання готівкового курсу валют повʼязане, у першу чергу, з панічними настроями населення.
"Що відбувалося наприкінці минулого тижня? Гривня почала потрохи просідати, і на цьому тлі у медіапросторі почали з'являтися коментарі про майбутнє значне послаблення гривні. Це тим чи іншим чином вплинуло на настрої населення та сприяло пожвавленню попиту на готівкову валюту", - сказав Гелетій.
Також посадовець розповів, що через так званих "карткових туристів", які знімали валюту за межами нашої держави за кращим курсом, а тоді продавали її в Україні за підвищеними цінами, банки були змушені зрівняти свій курс до готівкового в обміннниках. Для Нацбанку таке рішення стало рятівним, оскільки станом на червень золото-валютні резерви України знизилися одразу на 9%.
"Припинення "карткового туризму" сприятиме уповільненню зниження міжнародних резервів, які сьогодні дають змогу безперебійно здійснювати оборонні закупівлі, імпорт продукції, розрахунки за кордоном тощо", - зазначив Гелетій.
За словами заступника голови НБУ, ситуація з ростом курсу валют є тимчасовою і може змінитися після зменшення ажіотажу серед населення.
- Курс гривні до долара на чорному ринку 14 липня сягає 37,80 грн, євро - 37,85 грн.
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