Нацбанк пояснив зростання курсу долара панічними настроями та "картковим туризмом"

Про це розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій Економічній правді.

За словами заступника голови НБУ, суттєве зростання готівкового курсу валют повʼязане, у першу чергу, з панічними настроями населення.

"Що відбувалося наприкінці минулого тижня? Гривня почала потрохи просідати, і на цьому тлі у медіапросторі почали з'являтися коментарі про майбутнє значне послаблення гривні. Це тим чи іншим чином вплинуло на настрої населення та сприяло пожвавленню попиту на готівкову валюту", - сказав Гелетій.

Також посадовець розповів, що через так званих "карткових туристів", які знімали валюту за межами нашої держави за кращим курсом, а тоді продавали її в Україні за підвищеними цінами, банки були змушені зрівняти свій курс до готівкового в обміннниках. Для Нацбанку таке рішення стало рятівним, оскільки станом на червень золото-валютні резерви України знизилися одразу на 9%.

"Припинення "карткового туризму" сприятиме уповільненню зниження міжнародних резервів, які сьогодні дають змогу безперебійно здійснювати оборонні закупівлі, імпорт продукції, розрахунки за кордоном тощо", - зазначив Гелетій.

За словами заступника голови НБУ, ситуація з ростом курсу валют є тимчасовою і може змінитися після зменшення ажіотажу серед населення.

Курс гривні до долара на чорному ринку 14 липня сягає 37,80 грн, євро - 37,85 грн.

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