Нацбанку варто було б активніше згладжувати коливання на валютному ринку, – експерт
Фундаментальні чинники для девальвації гривні практично відсутні, на курс тисне в основному геополітична нестабільність, а за таких умов Національному банку варто активніше згладжувати коливання на валютному ринку
Про це радник міністра фінансів, засновник аналітичного центру Growford Institute Василь Ломакович розповів під час програми "Еспресо Капітал з Андрієм Яніцьким" в ефірі Еспресо.TV.
“Коли немає фундаментальних чинників, Нацбанку вартувало б активніше виходити на валютний ринок та гасити панічні настрої”, – сказав він.
На думку Ломаковича, єдиним об’єктивним чинником, який тисне на курс гривні зараз, є дорогий енергетичний імпорт – Україні доводиться закуповувати енергоресурси за валюту за високими цінами.
При цьому у другій половині січня український валютний ринок традиційно переживає деяку девальвацію, зазначає експерт.
“У другій половині січня зазвичай відбувається активізація ділової діяльності контрагентів, зокрема, імпортерів, які завжди після новорічних свят виходять з попитом на іноземну валюту для виконання своїх зовнішньоторговельних контрактів”, – вказав він.
“Середньорічний курс зафіксований в бюджеті на рівні 28,6 грн за долар. Вище 29 і нижче 28 гривень – допустимі коливання”, – переконаний Василь Ломакович.
- Нагадаємо, курс гривні на міжбанківському валютному ринку 25 січня послабився до 28,72 грн за долар порівняно з 28,59 грн за долар днем раніше.
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